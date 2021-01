Le bureau du Vérificateur général a été primé par le Baromètre Mali comme l’un des 50 services qui a marqué l’année 2020. Lors d’une cérémonie organisée la semaine dernière, le Baromètre, réputé d’être un instrument de veille citoyenne de magnificence des actions de développement, a décerné un prix au Vérificateur Général.

La distinction ainsi remise est composée d’un Ciwara et d’une Attestation d’honneur. Avant la remise de cette distinction, les activités du BVG ont été passées au crible à travers des critères très sélectifs. Parmi lesquelles la performance du candidat, le degré de patriotisme et d’intégrité du candidat, la visibilité et la notoriété, la constance professionnelle du candidat, la vision du candidat sur le secteur, les grandes

réalisations du candidat pour développer le secteur, la perception de l’opinion et le vote des membres du baromètre.

Le bureau du vérificateur général est une autorité administrative indépendante de contrôle externe qui a la réputation d’être accessible aux citoyennes en matière de saisine. Il a un pouvoir de dénonciation et transmission aux autorités judiciaires des faits décelés lors de missions de vérification et susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la législation budgétaire et financière. Conformément aux textes qui ont rendu possible sa création, le BVG rend public chaque année des rapports individuels et

du rapport annuel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

