L’Association des jeunes premiers du Mali (AJPM), fidèle à son crédo de faire sortir de l’ombre les baptiseurs du pays, vient de récompenser un des axes de l’économie malienne. Il s’agit Boubacar Djigué, un opérateur économique, capitaine d’entreprise de renom. Il a reçu sa distinction composée d’une attestation et d’un trophée Ciwara des mains du président de l’AJPM, Lassine Diarra. C’était le 23 aout dernier au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba en présence des parents, amis, connaissances et collaborateurs du lauréat.

Pour le premier responsable de l’Association des jeunes premiers du Mali, le choix de Boubacar Djigué n’est pas fortuit. “Il a créé beaucoup d’entreprises, il est le PDG de la société Djigué et frères, de Sodef, la Somapil. Ce n’est pas tout, il a des actions à l’Assurance Lafia et dans beaucoup d’entreprises. De nos jours, il emploie plus de 1000 personnes qui sont tous des maliens, des soutiens de familles. C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de lui remettre ces distinctions afin que la jeune génération s’inspire de son parcours et de son expérience dans le management”, a soutenu Lassine Diarra. Quant au récipiendaire, il a exprimé tout son satisfecit par rapport au choix porté sur sa modeste personne. Il s’est dit réconforter par ce geste de l’Association des jeunes premiers du Mali qui va aussi le pousser à œuvrer davantage pour l’essor économique du pays et le bien-être de nos compatriotes. Il faut rappeler que par le passé de nombreuses personnalités dont le guide Cherif Ousmane Madani Haïdara ont été déjà distinguées par l’AJPM.

Kassoum Théra

