Incendie du marché de Gao : Une commission mise en place pour évaluer les pertes matérielles et financières

Le 7 février 2024, le marché dit des légumes de la commune urbaine de Gao a été entièrement consumé par un incendie d’une très grande ampleur. Ce drame a été provoqué par l’explosion d’un groupe électrogène. L’incendie a naturellement causé des dégâts matériels importants et deux blessés légers. Selon le communiqué du conseil des ministres de mercredi dernier, une commission a été mise en place par le gouverneur de région pour «identifier les sinistrés et évaluer les pertes matérielles et financières».

Et suite à la réunion de crise organisée le 12 février 2024 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Chambre de Commerce et d’industrie du Mali (CCIM), des dispositions sont en cours pour accélérer l’acheminement des marchandises vers la ville de Gao. Une mission conjointe ministère de l’Industrie et du Commerce et la CCIM est annoncée dans la Cité des Askia rencontrer les acteurs économiques et les sinistrés.

