Le jeudi 22 décembre 2022, le Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali (AUF-Mali) a réuni les premiers responsables de ses 12 établissements membres au Mali et Partenaires à l’Escale Gourmande de Bamako. L’un des objectifs de la rencontre était de nourrir les réflexions pour dynamiser la coopération des établissements membres avec l’AUF, tout en interrogeant les possibilités de collaboration entre les établissements formant le réseau AUF-Mali et leurs partenaires en matière de co-construction de projets, de partage de bonnes pratiques, d’expertises et des innovations.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre était présidée par le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amadou Wane, en présence du Responsable du Bureau National AUF-Mali, Dr. Sékou Mamadou TANGARA ; de la vice-présidente de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBA), Dr. Sœur Thérèse Samaké et d’autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue, le Responsable du Bureau National AUF-Mali, Dr. Sékou Mamadou TANGARA, a fait savoir que l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 120 pays. Créée il y a 60 ans, dit-il, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde.

A ses dires, jusqu’à récemment, l’AUF comptait 96 institutions membres en Afrique de l’Ouest dont (11) institutions universitaires et grandes écoles maliennes. « Et nous avons depuis un mois enregistré l’adhésion de notre 12ème membre qui est l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire de Bamako. Chère Thèrèse Samaké, l’AUF a adopté des mentions pour exprimer son accord lors de l’adhésion de nouveaux membres, je vous félicite, car l’UCAO a eu la mention « Très favorable » du Conseil d’administration de l’AUF », a-t-il dit.

Par ailleurs, Dr. Sékou Mamadou TANGARA a rappelé que le Bureau National de l’AUF est devenu depuis le 19 mai 2022, l’organe de représentation de l’AUF au Mali. Sur d’autres plans, dit-il, l’AUF collabore directement avec les institutions membres, à travers notamment les appels à projets. « Il y a le financement de projets de recherche, comme c’est le cas de certains chercheurs de l’USTTB qui conduisent un projet de recherche sur le COVID-19. Nous avons également le financement de mobilités des chercheurs à travers différents programmes », a déclaré Dr. Sékou Mamadou TANGARA.

A l’en croire, l’AUF apporte des accompagnements sur demande et dans la mesure du possible à ses institutions membres à travers la mise à disposition d’experts, le renforcement des capacités, l’organisation d’ateliers. « Cette semaine avec le CNRST, nous avons soutenu l’organisation d’un atelier au profit de 30 femmes enseignantes-chercheures sur le leadership féminin dans le domaine de la recherche. Nous avons également soutenu l’USSGB pour démarrer les activités d’une incubation au profit des 20 porteurs de projets qui font leur entrée dans la Maison de l’entrepreneuriat de l’USSGB », a-t-il précisé.

Il a fait savoir que cette rencontre est destinée à nourrir les réflexions pour dynamiser la coopération des établissements membres avec l’AUF, tout en interrogeant les possibilités de collaboration entre les établissements formant le réseau AUF-Mali et leurs partenaires en matière de co-construction de projets, de partage de bonnes pratiques, d’expertises et des innovations. « Au Mali, nous constituons un grand réseau et j’en suis convaincu que nous pouvons impulser une dynamique locale qui amènera loin dans l’atteinte d’objectifs communs », a conclu Dr. Sékou Mamadou TANGARA.

A sa suite, le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amadou Wane, a félicité le bureau de l’AUF-Mali pour les différentes activités réalisées en faveur des universités maliennes.

Aguibou Sogodogo

