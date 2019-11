La cité des Balanzans bénéficie désormais d’un laboratoire Civictech premier du genre au Mali le lancement et l’ouverture ont eu lieu le vendredi dernier à Ségou.

La Fondation Tuwindi est une organisation de droit à but non lucratif spécialisée dans les Civictech. Elle a comme secteur d’intervention la gouvernance et les élections, éducation civique et jeunesse. Après Kayes, Yelimane et Nioro, c’est au tour de Ségou de manifester toute sa joie de recevoir un laboratoire Civitech. Inauguré le Vendredi 15 novembre dernier, l’espace connecté de Ségou comprend deux bureaux et une salle contenant 15 ordinateurs de dernière génération. « Cet espace sera un véritable cadre de formation et de recherche pour les jeunes. » Explique Tidiani Togola, Directeur Exécutif de la fondation Tuwindi.

Implanté au quartier Bougoufié de Ségou non loin de l’échangeur multiple, le Laboratoire CIVIC TECH de Ségou comprend 15 ordinateurs de dernière génération, avec une connexion internet de haut débit. Un espace idéal pour permettre à la jeunesse Ségovienne de se familiariser avec l’outil internet qui, s’avère désormais indispensable dans notre quotidien. C’est ce Vendredi 15 Novembre 2019 en présence des autorités administratives et politiques de la ville que le lancement a eu lieu.

Visiblement satisfait, Monsieur Nouhoum Diarra non moins Maire de la commune urbaine de Ségou rassure Tuwindi de l’accompagnement sans faille du conseil communal pour la promotion de l’espace : « Cet espace, Tuwindi rend la ville de Ségou plus moderne et qu’elle en soit remercier. L’accompagnement et le soutien du conseil communal ne feront point défaut. » dit- il

Dans son allocution, le Directeur Exécutif de Tuwindi remercie les autorités et appelle les usagers à prendre soins de l’édifice : « Cette initiative s’inscrit en droite ligne des visions de Tuwindi, faire de l’internet un outil accessible à tous, pour permettre aux jeunes de se former mais aussi et surtout d’initier des actions allant dans le sens du développement du pays. Nous invitons les autorités de s’investir et de participer activement à l’émergence de l’espace» Conclut- il.

Notons que l’espace est géré par Madame Bibata Maiga, une jeune Ségovienne, cela après un épineux test. Et le groupe « Ségou Yeleko » a clos la cérémonie par une séance d’humour.

Dieni Albert Kalambry

(Correspondant à Ségou)

Commentaires via Facebook :