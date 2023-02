Visite avortée du premier ministre dans la région de Gao : Choguel abandonne en plein vol les populations de Bourem et d’Ansongo

En visite dans la cité des Askia, le Premier ministre Choguel Maïga a annulé sa visite sur Bourem et Ansongo son village natal. Et pour reprendre sa rhétorique Choguel abandonne en plein vol les populations de Bourem et d’Ansongo.

Alors que le 14 janvier 2023, les autorités de la Transition ont fêté avec enthousiasme la souveraineté retrouvée. Et le Premier ministre ne cesse de répéter à qui veut l’entendre qu’aujourd’hui l’Armée malienne peut aller sur toute l’entendue du territoire. En visite depuis vendredi dans la cité des Askia, le chef de l’administration, Choguel Maïga a annulé son voyage sur Bourem qui est à 95 kilomètres de Gao et même à Ansongo sa ville natale. Cette visite avortée du Premier ministre dans ces deux villes est un véritable camouflet pour l’exécutif malien qui n’arrive pas à faire de son mieux pour se rapprocher des populations dans les zones le plus reculées alors que ce même exécutif demande à cette même population de faire des efforts pour surmonter les difficultés de l’heure.

En annulant cette visite sur Bourem et Ansongo alors que les habitants attendent que l’Etat s’affirme, créant l’espoir, Choguel Maïga a juste abandonné en plein vol les populations de Bourem et d’Ansongo pour reprendre sa rhétorique.

Ici à Djenné, personne ne comprend l’annulation spectaculaire du voyage du Premier ministre à Bourem et Ansongo qui est d’ailleurs une pullule que la population de Djenné n’arrive pas à digérer. Beaucoup estiment que Choguel aurait dû user des tous les moyens à sa disposition pour aller rassurer moins les populations de ces deux villes en proie à une insécurité.

Mais le hic dans tout cela le service presse de la Primature s’est emmuré dans un silence total sur les raisons avortées de la visite du Premier ministre et sa délégation à Bourem et Ansongo.

Ousmane Mahamane

(depuis Djenné)

