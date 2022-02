L’agence de communication globale FuturCom Planète avec l’appui de Hydroma et sous le haut parrainage du ministre du Développement Rural organise du 11 et 12 février au Palais de la culture Natura, le forum des Agripreneurs maliens. L’annonce a été faite, le mardi 08 février, par le fondateur et directeur général de FuturCom Planète, Mohamed Coulibaly. C’était au cours d’un point de presse à la chambre d’Agriculture de Bamako.

Organisée par l’Agence de communication globale, FuturCom Planète avec l’appui de Hydroma et sous le haut parrainage du ministre du Développement Rural, Natura, le forum des Agripreneurs maliens, vise à promouvoir le développement de l’Agriculture. Le thème de cette 1ère édition qui aura lieu du 11 au 12 février au Palais de la culture est : « A la découverte des initiatives entrepreneuriales et technologiques innovantes pour répondre aux nombreux défis du secteur agricole ».

L’objectif de cet évènement inédit, selon le fondateur et directeur général de l’agence de communication FuturCom Planète, Mohamed Coulibaly, est de créer un cadre d’échange, de partage d’expérience, de faire connaitre les succès stories des petites et moyennes entreprises agricoles au Mali permettant de créer un point de rencontre entre elles et de potentiels partenaires commerciaux dans des secteurs connexes et financiers ainsi que de potentiels nouveaux entrants (jeunes diplômés et professionnels) intéressés à faire de l’agriculture.

Plus spécifiquement, il s’agira de favoriser le réseautage afin de mettre les petites exploitations agricoles et leurs besoins et avancés au centre d’un évènement économique leur permettant de se faire connaître et se développer ; Aborder l’agriculture sous un aspect à la fois entrepreneurial, technologique et innovant ; présenter les multiples opportunités d’affaires dans les filières connexes au secteur agricoles et enfin présenter les multiples débouchés du secteur agricole à des jeunes diplômés et professionnels ayant d’autres profils venant d’ailleurs que les zones rurales.

Cette 1ère édition de Natura, le forum des Agripreneurs maliens, regroupera des experts, des petits exploitants, des acteurs et représentants des collectivités locales et des entrepreneurs dans des activités connexes comme l’agriculture comme les filières semences et fertilisantes, les énergies renouvelables, les matières technologiques, etc. « Y seront donc présentes des solutions innovantes et performantes, des meilleures pratiques dans les exploitations agricoles, des solutions de modernisation de la distribution », a assuré Mohamed Coulibaly.

Au cours de l’évènement plus de 70 stands représentants tous les sous-secteurs de l’Agriculture seront exposés. Il y aura également des panels qui seront animés par des experts provenant de tous les horizons.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

