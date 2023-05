Le jeudi 27 Avril, le Ministre du Développement rural, Modibo Keita, accompagné par les membres de son cabinet, de nombreux invités du monde économique et des coton-culteurs a effectué une visite de terrain dans le champ d’expérimentation du projet DIAZON de l’opérateur économique, Ibrahima Diawara. Cette visite a permis au Ministre Kéita et sa suite de découvrir une révolution agricole. Il s’agit de la culture contresaison du coton pour un rendement de 5 tonnes à l’hectare.

Sans fausse modestie, l’initiateur du projet DIAZON, Ibrahima Diawara, sur sa page facebook a reconnu à sa juste valeur cette visite du chef du Département de l’Agriculture à son champ. Cela, en affirmant que ce jour restera, sans doute, l’un des plus grands moments de ses rêves et ambitions pour notre pays. D’où l’immense bonheur et un grand honneur de recevoir le Ministre du Développement rural, Modibo Keita, accompagné des membres de son cabinet, de nombreux invités du monde économique et des coton-culteurs, dans son champ d’expérimentation du projet DIAZON.

Au cours de cette visite, dira-t-il, ils ont eu le privilège de présenter, le savoir-faire et les procédés techniques et technologiques qui ont permis à DIAZON de réaliser un rendement record du coton avoisinant près de 5 tonnes (5 tonnes à l’hectare), contre une moyenne nationale de 800 kilogrammes à l’hectare, soit plus de 6 fois le rendement national.

« Une telle prouesse a été rendue possible grâce à l’engagement de toute une équipe de notre société qui s’est inspirée de mon combat et mon obsession à toujours trouver des solutions innovantes pour notre agriculture » a indiqué M. Diawara. Avant de poursuivre que c’est à la faveur d’une de ses visites en Chine, l’occasion lui a été offerte d’observer les paysans chinois produire du coton dans le désert, avec des rendements allant de 6 à 7 tonnes à l’hectare. « Je me suis demandé, s’ils ont pu le faire alors pourquoi pas nous les africains ? » s’est-il interrogé à cet effet. Ainsi, dès son retour au pays, il s’est fixé comme objectif d’atteindre le même rendement et pourquoi pas le dépasser un jour.

« Cela n’a pas été facile mais l’abnégation et la détermination aidant, mon équipe a réalisé ce rêve qui me tenait à cœur. Nous venons de réaliser près de 5 tonnes à l’hectare, c’est un record Africain mais loin d’être suffisant à mes yeux, car notre objectif est de battre le record chinois, pourquoi pas? » a développé le patron de DIAZON. Comme si cela ne suffisant, fort du constat que ce rendement exceptionnel, ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays, Ibrahima Diawara et son équipe ambitionnent d’aller un peu plus loin, en proposant sur 10 ans, un programme de création de 600.000 exploitations de 5 ha chacune, soit 3.000.000 d’hectares de production de coton, réparties sur l’ensemble du territoire national (le centre et le nord du pays). Pour ce faire, il a détaillé sa stratégie agricole en ces termes : « comme vous le savez le Mali a plus de 43,7 millions de terres cultivables soit 35 % de la superficie totale du pays , mais malheureusement nous exploitons moins de 2% de la superficie totale , 6 % de la superficie cultivable . En augmentant la superficie cultivable de 2 millions le rendement de 5tonnes à l’hectare permettra entre autres, d’installer 600 000 exploitations agricoles, d’assurer une production totale de 15.000.000 tonnes de coton ». Que la même dynamique permettra : la création de près de 12.000.000 d’emplois directs et indirects, de réunir un revenu de plus de 11.400 milliards de F CFA pour notre économie et une production d’huile qui fera du Mali l’un des plus grands producteurs d’huile et d’aliment bétail, ce qui engendrera une forte diminution du prix de la viande.

« Avec ce rendement de 5 tonnes à l’hectare, nous avons démontré que notre pays peut devenir très rapidement une puissance économique et un grand producteur agricole mondial » estime Ibrahima Diawara. Qui fait sienne de cette citation de Nelson Mandela « Une vision sans action est un rêve, une action sans vision est une perte de temps, en revanche une vision qui est suivie d’une action peut transformer le monde”

Moustapha Diawara

