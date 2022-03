Venus des 42 secteurs des cinq filiales de production du coton, les cotonculteurs ont fêté avant-hier Samedi, le coton à Koutiala, sous la présidence du Chef de l’Etat, Colonel Assimi GOÏTA. C’était au stade Sidiki Ouatara en présence du président du CNT, Malick Diaw ainsi que de plusieurs membres du gouvernement notamment, les ministres de la sécurité et de la protection civile, de l’économie et des finances, de la santé et du développement social, du développement rural. Le Président Directeur Général de la Compagnie malienne pour le développement des Textiles (CMDT) Dr Nango Dembélé, le directeur général de l’Organisation pour la haute vallée du Niger (OHVN), N’Gougoun Diallo et l’ensemble des maires et chefs des villages du Miniakala.

L’ambiance dans le stade Sidiki Ouattara, plein comme un œuf, était à la hauteur de la production record de la campagne en cours, après la chute drastique sur fond de crise.

En effet, de 700 000 tonnes, le Mali avait chuté à 147 000 tonnes de coton graine suite au boycott des paysans contestant la décision du régime déchu qui, en plus d’avoir baissé le prix d’achat du kilogramme de coton, avait augmenté celui des intrants.

Au nom des producteurs, Aguibou Soukara a remercié le Président de la Transition pour son engagement en faveur du coton, la nomination d’un administrateur provisoire à la tête des cotonculteurs et sa décision de jeter son dévolu sur Dr Nango Dembélé pour diriger la CMDT. Il a souhaité que le temps nécessaire soit donné à l’administrateur provisoire pour assainir le milieu, infesté de problèmes, car six mois sont insuffisants pour tout régler.

Selon le porte-parole des chefs de villages, la relance a été rendue possible grâce au choix porté sur la personne de Nango Dembélé à la tête de la CMDT mais aussi grâce au maintien de la subvention et l’augmentation du prix d’achat du kilogramme du coton graine. Les chefs des villages se réjouissent de ce déplacement du chef de l’Etat et s’engagent à soutenir et accompagner la transition.

Quant au ministre du développement rural, il a rappelé comment le coton contribue à l’économie malienne avec plus 200 milliards par an.

Accueilli en digne fils du terroir, le Colonel Assimi Goïta, après une visite guidée de l’usine 4 CMDT et de la Salle de classement OCC de Koutiala, a adressé aux paysans ses vifs remerciements pour leur engagement à relever les défis de la relance du coton.

De l’avis du Chef de l’Etat, le gouvernement a fait beaucoup, mais il faut aussi remercier les opérateurs économiques. Depuis le stade Sidiki Ouattara de Koutiala, le Colonel Assimi Goïta a appelé tous les maliens à l’engagement et au patriotisme pour le bonheur du Mali. Aux cotonculteurs, il a demandé d’enterrer la hache de guerre et de faire face à l’essentiel, c’est-à-dire la pérennisation du record de la campagne en cours. Aux populations, le Chef suprême des armées demande de soutenir les FAMa car « notre force réside dans le soutien de la population », a-t-il affirmé.

