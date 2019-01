Durant l’année 2019, le département de l’Agriculture envisage d’augmenter les rendements tout en stabilisant et même en réduisant les superficies cultivées, dans le respect d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Les actions déjà mises en œuvre seront poursuivies et renforcées, notamment la poursuite intelligente de la subvention des intrants agricoles.

Conformément à la tradition, le personnel du ministère de l’Agriculture et les cadres des services rattachés étaient face au ministre Dr. Nango Dembélé, la semaine dernière, pour présenter leurs vœux de nouvel an. Durant cette cérémonie symbolique, le ministre de tutelle s’est félicité du dévouement de tout un chacun dans l’atteinte des objectifs fixés.

“Si nous avons pu, pour la première fois, franchi la barre des 10 millions de tonnes de production de céréales, nous la devons à vous tous, du chauffeur au coursier, de la secrétaire à l’agent d’encadrement, du chercheur au chef de projet, du directeur général au président directeur général, du consultant aux membres de la société civile, du producteur aux membres de la profession agricole, à tous ceux qui de près ou de loin ont consenti le sacrifice de leur temps, de leur énergie, souvent au risque de leurs vies”, a déclaré le ministre Dembélé.

A ses dires, les priorités de son département n’ont pas changé. Selon lui, la priorité en 2019 est d’augmenter les rendements tout en stabilisant et même en réduisant les superficies cultivées, dans le respect d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Le ministre a également annoncé que les actions déjà mises en œuvre seront poursuivies et renforcées ; à savoir : la poursuite intelligente de la subvention des intrants agricoles ; la poursuite des aménagements hydro agricoles ; la poursuite de la mise en œuvre du programme de mécanisation agricole.

Il sera aussi question du renforcement des activités de contrôle de qualité des intrants agricoles ; l’appui à l’organisation et la promotion des filières agricoles ; la poursuite des actions de formation, d’information et de sensibilisation des acteurs sur le processus de décentralisation et de déconcentration dans le sous-secteur de l’agriculture.

Pour le ministre de l’Agriculture les défis à relever sont certes énormes mais ils ne sont et ne sauraient être au-dessus des forces du personnel. “Je sais compter sur l’expertise, le savoir-faire, l’abnégation et le courage de vous tous pour que la part de l’agriculture dans la croissance de notre pays, soit toujours plus forte, toute chose qui permettra aux secteurs secondaires et tertiaires d’être porteurs d’espoir”.

L’occasion était bonne pour le ministre d’adresser ses vifs remerciements au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement et autres Institutions de la République, pour l’accompagnement dont son département a bénéficié tout le long de l’année écoulée.

Y. Doumbia

