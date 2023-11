Projet de transformation des produits agricoles : Le combat d’AFM

L’Association Filles-Mères, AFM, a lancé projet “Transformation des produits agricoles“ dans la commune de Kalaban-Coro, le jeudi 26 octobre 2023. Financé par l’Ambassade d’Allemagne au Mali, le projet veut contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles.

La population du Mali est estimée à 21 794 260 habitants et est composée à plus 50 % de femmes. Les femmes sont à plus de 80 % les promotrices des petites et moyennes entreprises au Mali selon le Ministère de l’Industrie et du Commerce 2023.

La place des femmes dans le développement est capitale. Les projets de développement n’ont pas le plus souvent pris en compte le rôle et l’importance des femmes alors qu’elles constituent aujourd’hui plus de la moitié de la main d’œuvre, accomplissant 70 % du travail agricole, 80 % de la production des denrées alimentaires, 100 % de la transformation des produits de base et 40 à 90 % de la commercialisation.

Cet important rôle économique a longtemps été occulté par le fait que les femmes sont peu représentées dans les instances de décision.

Conscientes du faible accès des femmes aux ressources pour mener leurs activités afin de mieux jouer leur rôle dans le développement, c’est ainsi que AFM a mis les femmes et les filles mères au cœur de ses interventions. Elle estime et reste convaincue qu’aujourd’hui que la femme soit commerçante, productrice, souvent même chef de famille dans beaucoup de cas ou les maris sont absents.

Ainsi, depuis 2018, l’Association lutte pour la promotion de la femme dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie, pour contribuer à la réponse à ces défis en droite ligne avec les engagements du gouvernement du Mali, AFM met en œuvre ce projet intitulé “Transformation des produits agricoles”, soutenu financièrement par l’ambassade de l’Allemagne au Mali.

L’objectif de ladite cérémonie était d’amener les acteurs impliqués à mieux comprendre les enjeux pour mieux orienter les activités du projet, de partager avec les parties prenantes les objectifs pour une meilleure compréhension des activités en vue d’une synergie d’actions, les activités et les résultats attendus du projet ; d’orienter les parties prenantes sur leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, d’engager les acteurs impliqués à la réussite du projet.

Dans son intervention, la présidente de l’ONG association filles-mère (AFM), Fatoumata Traoré, dira que la vision est l’amélioration des conditions de vie des filles et des femmes pour un développement durable et équitable.

Selon elle, le projet mettra en place des activités de transformation des produits pour atténuer les difficultés financières, économiques et sociales des membres de l’association. Le projet est financé par l’ambassade d’Allemagne à hauteur de 5 700 000 F CFA, et s’étend d’octobre à décembre 2023.

Le représentant de l’ambassade de l’Allemagne, Andréas Hartmann, chef de la Coopération développement, pour sa part, a rappelé que « l’Allemagne appuie le Mali dans le cadre de son développement sur plusieurs plans ».

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :