Le jeudi 08 décembre 2022 la 5ème session ordinaire du comité national de pilotage du projet de financement inclusif des filières agricoles s’est tenue sous la présidence du ministre de l’industrie et du commerce. A l’occasion l’ensemble des parties prenantes ont exprimé leur entière satisfaction sur les résultats et performance dudit projet qui est à mi-chemin de sa mise en œuvre et ce malgré un contexte agricole difficile.

A l’ordre du jour : l’adoption du Plan de travail et budget pour l’année 2023, la validation du rapport narratif et financier de l’exercice finissant ainsi que la formulation des recommandations pour l’amélioration des performances jusqu’ici atteintes par l’équipe du projet INCLUSIF/SD3C, la présente session du Comité de pilotage du projet FIDA a réuni les représentants des partenaires du projet à ne citer que la représentation de la Coopération Danoise, et les Présidents des Conseils régionaux.

Le ministre en charge des portes feuilles du Commerce et de l’Industrie, Mahmoud Ould Mohamed, après avoir souhaité la cordiale bienvenue aux participants, et noté le contexte difficile de la campagne agricole faute au difficile accès des intrants agricoles, dira que la pressente session est un moment d’évaluation et d’analyse car le le projet vient de clôturer sa revue à mi-parcours. Un moment d’analyse qui a permis au Gouvernement et aux partenaires qui l’accompagnent dans la mise en œuvre du projet INCLUSIF, de faire une introspection objective du projet et de tracer les lignes directrices qui orienteront la mise en œuvre pour davantage de performance au cours des deux prochaines années.’

En effet, entré en vigueur le 09 novembre 2018 pour une période de 6 ans ( 2019-2024), le Projet Inclusif vise à contribuer au relèvement des conditions de vies des populations rurales tout en réduisant la vulnérabilité des couches défavorisées (jeunes et femmes) par un accès facilité aux produits et services des systèmes financiers décentralisés.

A ce stade du projet, l’ensemble des parties prenantes à savoir les PTFs et gouvernement, tous sont convenus de sa bonne marche et ils signifient leur pleine satisfaction. De de 2019 à nos jours, malgré les contraintes, l’observation et l’analyse de la progression des performances du Projet indiquent une tendance positive vers l’atteinte des résultats globaux (66,68% de réalisation physique globale contre 84,09% d’exécution financière au 30 septembre 2022, a fait savoir le ministre. Des résultats satisfaisants repris par M. Dougou Kéïta , responsable chargé d’Appui aux Projets et Programmes du FIDA et le Porte-parole des Partenaires Techniques et Financiers, Bocar dit Siré Bah de la Coopération danoise . « Nous sommes satisfaits des progrès », a déclaré M. Kéïta. Quant à M. Bah, il signale que le projet a été bien inclusif dans son exécution. Fort satisfait de ces performances, le ministre Mahmoud Ould Mohamed, a tenu à remercier le FIDA ainsi que l’ensemble des partenaires pour leur accompagnement multiformes. Avant de terminer, il a informé de l’opérationnalisation effective des activités de la composante Mali du programme SD3C, un partenariat avec le FIDA, la FAO et le PAM.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

