L’organisation Save The Children a procédé à Bamako à la présentation des progrès réalisés par le programme du renforcement de la résilience sécurité alimentaire et nutritionnelle « ALBARKA » aux services techniques de l’Etat.

Ce programme financé par USAID Mali est un pilier essentiel de renforcement de la résilience et l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables. Mis en œuvre dans 19 communes et 6 cercles des régions de Bandiagara, Douentza, Gao et Tombouctou, le programme Albarka profite à 500 000 bénéficiaires et 210 000 directs issus des ménages pauvres afin de renforcer les capacités de résilience de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Oumar Tamboura, a salué le partage des progrès réalisés par le consortium Save The Children et les ONG partenaires. Soulignant qu’il permet la mise en place d’un cadre régulier de concertation pour le renforcement de l’appropriation et la synergie au niveau national. Poursuivant, il a indiqué qu’il permettra également aux acteurs d’apprécier les conditions et les modalités de la mise en oeuvre du programme et de faire des recommandations pertinentes pour la consolidation des acquis.

En bref, ce programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones touchées par les conflits. Ce, grâce au renforcement des systèmes locaux et la participation des communautés à travers des objectifs spécifiques. Parmi ces objectifs, il faut retenir la stabilisation des ménages vulnérables en réduisant l’impact des chocs et en connectant ces ménages aux services de base. S’y ajoute à la responsabilisation des jeunes pour qu’ils deviennent les principaux moteurs de développement économique et social de leurs communautés. Et enfin permettre à ces communautés de piloter des approches visant à gérer les ressources naturelles et les actifs communautaires de manière durable et productive.

Environ une cinquantaine de participants de tous les ministères, directions techniques nationales et régionales partenaires du programme ainsi que d’autres partenaires financés par USAID Mali ont pris part à cette rencontre. Laquelle a permis de maintenir une communication régulière avec ces services techniques du gouvernement au niveau central sur les progrès, les expériences et les leçons apprises autour les bonnes pratiques de résilience développement. La mise en œuvre de ce programme Albarka devrait se poursuivent pour les prochaines années dans les 19 communes des régions susmentionnées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

