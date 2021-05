Banque Mondiale : Le vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana, en visite au Sahel, sans le Mali

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, a entamé son premier voyage officiel, depuis sa prise de fonction en juillet 2020. Cette visite qui a lieu du 25 mai au 3 juin 2021, le conduira respectivement au Burkina Faso et au Niger. A cause des événements en cours, l’étape du Mali a été supprimée.

La Banque mondiale est déterminée à soutenir une reprise résiliente dans la région du Sahel avec une approche intégrée dans le cadre de l’Alliance Sahel. Cette région est une priorité absolue pour l’Association internationale de développement (IDA) – le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres. L’ambition est de renforcer et coordonner les efforts de développement et de stabilisation des pays du G5 Sahel et de les soutenir financièrement grâce à l’augmentation inédite des ressources disponibles pour cette région qui s’élèvent à 8,5 milliards de dollars de ressources IDA.

Diagana sera accompagné de Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale (IFC) pour le Moyen-Orient et l’Afrique. La tournée devrait débuter au Mali pour échanger avec les autorités gouvernementales, les partenaires du développement et des responsables des milieux d’affaires sur l’engagement du Groupe de la Banque mondiale dans le pays. Il était également prévu la visite d’une entreprise de transformation de karité.

Cette visite intervient alors que la Banque mondiale vient de finaliser sa stratégie pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, dont les quatre objectifs visent à établir un nouveau contrat social entre les citoyens et l’Etat, œuvrer à plus d’emplois de meilleure qualité, renforcer le capital humain et améliorer la résilience climatique.

A. K.

