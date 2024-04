La 16ème session du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-Pica), s’est ouverte hier à Bamako, sous la présidence du ministre délégué en charge de la Pêche et de l’Elevage au Mali, Youba Bah, hier lundi 22 avril 2024 à Bamako. Du 22 au 25, les experts en réunion bilancielle vont se pencher sur la culture du coton dans les 8 pays membres PR-Pica.

“Aw bissimilah”, (soyez les bienvenus), “vous ne manquerez pas de l’hospitalité légendaire du Mali pendant votre séjour”, ont été les propos du ministre délégué, Youba Bah à l’endroit des participants de la 16ème réunion ouverte au Mali et qui prendra fin le jeudi 25 avril par des recommandations issues des travaux de 4 jours. En plus du ministre Bah, le PDG de la CMDT, la plus importante filière cotonnière au Mali, Dr. Nango Dembélé et l’ensemble des acteurs du secteur coton au Mali ont pris part à l’ouverture des travaux.

Selon le président du comité de pilotage, de PR-Pica, Luc Abadassi du Bénin, le PR-PICA est une organisation sous régionale qui regroupe huit pays producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il s’agit, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Tchad. A l’en croire, ces 8 pays, partagent les mêmes problèmes parasitaires, de fertilité des sols et d’adaptation des variétés aux changements climatiques. Et le PR-Pica a pour but de créer une synergie d’actions et d’effort afin de répondre aux défis et de promouvoir le secteur du coton dans la zone Pr-Pica.

Dans son historique, M. Abadassi, a fait savoir que Pr-Pica a été au début au Burkina Faso, en 1998 sous la dénomination initiale de «Projet régional de Prévention et de gestion de la résistance de helicoverpa armigera aux pyréthrinoïdes en Afrique de l’Ouest (PR-PRAO)». Plus tard, elle devient le Programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique (PR- PICA) en 2005. Mais, c’est en 2017 qu’elle devient officiellement le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, en intégrant toutes les disciplines de la production avec 3 commissions de chercheurs : entomologie, agronomie et amélioration variétale.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 16ème réunion sur le bilan du Pr-Pica, le ministre Youba Bah a fortement salué l’initiative et encourager le comité de pilotage à produire des recommandations de niveau pour faire faces aux nombreux défis. Il s’agit pour lui, du changement climatique, de l’infertilité du sol dans la zone, des ravageurs parasites entre autres. Le ministre Bah a aussi invité les experts scientifiques à porter leur regard sur la création de richesse et d’emploi dans le secteur avant d’insister sur les défis du changement climatique.

La rencontre se poursuit jusqu’au jeudi avec la présence des huit pays membres du programme Pr-Pica. Pendant les 4 jours, les échanges porteront sur les défis et les perspectives de la filière cotonnière dans les 8 pays membres du programme.

Koureichy Cissé

