Production cotonnière 2023-2024 : Le Mali se hisse au 1er rang, selon un rapport du PR-PICA

Ce sont du moins les conclusions de la rencontre périodique du comité de pilotage du programme régional de production intégré du coton en Afrique (PR-PICA), la plus haute instance sous-régionale de gestion des questions liées à la filiale coton, tenue du 18 au 22 décembre 2023, à l’hôtel Hanadi de Bamako, sous la co-présidence du PDG de la CMDT, Dr Nango Dembélé et du vice-président, Awokou TETE. Selon les dernières prévisions, la production du Mali est estimée à 690 000 tonnes de coton graine contre 480 000 la campagne précédente. Le Bénin est ainsi relégué en deuxième position avec 553 787 tonnes, suivi du Burkina Faso pour 407 500, de la Côte d’Ivoire avec 394 631 et su Cameroun avec 350 000 tonnes. Enfin, le Tchad, le Togo et le Sénégal ferment le banc avec respectivement des productions prévisionnelles de 108 375, 75.045 et 15.506 tonnes de coton graine.

Cette performance du Mali, selon le PDG de la holding, Dr Nango Dembélé, est attribuable aux incitations soutenues par le président de la Transition, Col Assimi Goïta, notamment le maintien de la subvention et l’augmentation du prix d’achat du coton graine. Elle s’explique aussi par les stratégies mises en place au début de la campagne, à savoir : l’encadrement technique adéquat, le bon dispositif de veille que la CMDT a déployé pour mieux prévenir les attaques des insectes, les produits proposés par l’Institut d’Économie Rurale (IER) en collaboration avec les chercheurs du PR-PICA à la CMDT, etc.

Ainsi, entamée dans des conditions inquiétantes après une campagne perturbée par l’invasion précoce des champs par de nouvelles espèces de Cicadelles (Jassides), la production la campagne en cours est en bonne voie pour permettre au Mali de reconquérir sa place de premier producteur en Afrique.

Amidou Keita

