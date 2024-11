La Coordination de Comités Syndicaux de la DAF, des DRH, des CPS et des DFM de la Primature et des départements ministériels a tenu, ce mercredi 27 novembre 2024, son assemblée générale annuelle. L’événement, au Mémorial Modibo Keita, a enregistré la présidence du Chef de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

« La coordination a été créée le 17 septembre 2018 pour mettre fin à certaines injustices », a rappelé Issa Sinayoko, le coordinateur des comités syndicaux. Ainsi, la première motivation du regroupement était de lutter contre : l’exclusion des DFM de la chaîne des dépenses ; et l’octroi des primes de risque aux contrôleurs financiers au dépend des agents qui exécutent les dépenses.

Selon Sinayoko, les Directeurs de Finances et du Matériel (DFM) exécutent 90% du budget de l’Etat avec tous les risques que cela comporte. Aucune prime, même pas la prime de risque ne leur était due. Lorsque nous avons débuté le combat, à la place de l’écoute nous avons reçu des menaces. Pourtant, notre liberté syndicale était reconnue par les conventions internationales. Il a fallu 9 grèves avec 3 semaines d’arrêt de travail dans les ministères pour être entendu.

Depuis l’arrivée du ministre Alousseni Sanou à l’hôtel des Finances, « avec son sens élevé pour la justice », il a corrigé cette injustice. Aujourd’hui, le paiement des heures supplémentaires à ces travailleurs de l’ombre, bras financier de l’administration générale de l’Etat est un acquis, en dépit de quelques difficultés dans la mise en œuvre.

Pour leurs efforts en faveur de la coordination, le ministre Sanou et plusieurs autres personnes ont reçu des attestations de reconnaissance en marge de l’Assemblée générale. Le représentant du ministre de l’Economie et des Finances est le premier à recevoir l’attestation du ministre. Parmi les récipiendaires, deux journalistes reconnus pour leur combat désintéressé pour la cause. Il s’agit de Modibo Fofana, président de la presse en ligne, et Youssouf Coulibaly du groupe Renouveau.

A tous les militants, l’Assemblée générale a été l’occasion de prodiguer des conseils. D’abord le coordinateur a « salué les sacrifices patriotiques des vaillants travailleurs de nos services qui accomplissent leur mission de cordonnier mal chaussé, malgré les conditions draconiennes de travail depuis l’avènement de la transition ». Il les a ensuite invités à la ponctualité au travail et à rester vigilants pour ne pas se retrouver dans des scandales financiers.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

