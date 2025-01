Al-Burhan et Goïta discutent des moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et le Mali

– Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté du Soudan, est arrivé ce samedi 11 janvier 2025 à Bamako, la capitale malienne, pour une visite officielle de 48 heures

Le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan, a discuté avec le président malien Assimi Goïta du développement des relations entre Khartoum et Bamako et des moyens de soutenir la coopération bilatérale entre les deux pays.

C’est ce qui ressort de la rencontre entre al-Burhan et Goïta dans la capitale malienne, Bamako, où le général soudanais est arrivé samedi pour une visite officielle de 48 heures.

Selon un communiqué du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan ‘’a tenu des discussions à huis clos avec le président de la République du Mali, Assimi Goïta, portant sur le développement des relations entre les deux pays et les moyens de renforcer la coopération bilatérale’’.

‘’Cette visite aura un impact sur le renforcement des intérêts communs des deux pays’’, a déclaré le dirigeant soudanais, selon le communiqué du Conseil de souveraineté.

Abdel Fattah al-Burhan a ajouté que ‘’les pays africains sont liés par un destin commun qui exige un soutien mutuel et une solidarité entre eux’’, saluant ‘’les positions de la République du Mali à l’égard du Soudan’’.

Selon les Nations unies et les autorités soudanaises, près de 25 000 personnes ont été tuées et plus de 14 millions ont été déplacées depuis la mi-avril 2023, date à laquelle un conflit a éclaté entre l’armée soudanaise commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par son ancien vice-président, Mohamed Hamdan Dagalo, sur fond de lutte pour le pouvoir.

Assimi Goïta a réitéré ‘’le soutien du Mali au Soudan face aux attaques visant sa sécurité et sa stabilité’’.

Et le président malien d’ajouter : ‘’Nous savons qu’il y a des ennemis qui œuvrent contre la sécurité et la stabilité du Soudan, convoitant ses énormes ressources’’.

Il a souligné la présence ‘’de groupes terroristes et de mercenaires de plusieurs pays qui œuvrent à déstabiliser la sécurité et la stabilité dans la région’’.

Selon le communiqué, Assimi Goïta a fait part de ‘’la disposition de son pays de se coordonner avec le Soudan pour lutter contre les groupes terroristes’’.

Le dirigeant malien a ajouté que le gouvernement de son pays ‘’fait également face à des groupes terroristes qui cherchent à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité que connaît le Mali’’, appelant à ‘’la nécessité de conjuguer les efforts pour combattre ces groupes rebelles’’.​​​​​​​

