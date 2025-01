Issa Konfourou déplore l’omission des exploits de l’AES dans les rapports

La réunion publique de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, s’est tenue à New York, ce vendredi 24 janvier 2025. Occasion pour le Représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, Issa Konfourou, de déplorer la non prise en compte des exploits réels de l’AES dans la lutte contre le terrorisme dans les rapports des Nations-Unies.

Une fois de plus, les rapports biaisés des Nations-Unies ne passent pas inaperçus au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Et pour cause, si l’on en croit le Représentant permanent du Mali auprès des Nations-Unies, l’ONU préfère la documentation du nombre d’incidents sécuritaires et les attaques sur les forces combattantes et les populations civiles. Au lieu, dit-il, de prendre en compte les exploits réels de l’AES sur le terrain.

Dans le discours, l’ambassadeur Konfourou condamne la participation de sponsors étatiques étrangers, à l’instar de la France et de l’Ukraine. Poursuivant, il n’a pas manqué de dénoncer la revendication par l’Ukraine de son appui aux groupes terroristes et la non condamnation de cela par l’auguste organe.

Les 4 axes prioritaires de l’AES dans la lutte contre le terrorisme

Le Représentant du Mali auprès de l’ONU a énuméré devant l’Assemblée les 4 axes prioritaires de l’AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le strict respect de la souveraineté et des priorités nationales.

Le deuxième point porte sur le renforcement de la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le financement du terrorisme. Tercio, il s’agit d’une approche holistique intégrant développement socio-économique et sécurité, avec un accent particulier sur la prévention, la déradicalisation et la réinsertion.

Le quatrième et dernier point porte sur un appui substantiel au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité des pays qui sont en première ligne dans ce combat dont ceux de l’AES.

Pour conclure, monsieur Konfourou s’est incliné devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Il a, en outre, réaffirmé la disponibilité de la Confédération des Etats du Sahel à coopérer avec tous les Etats et toutes les organisations régionales et internationales dans la lutte contre le terrorisme. Ce, dit-il, dans le respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de ses membres.

Commentaires via Facebook :