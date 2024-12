Coopération Aes-Russie : Les questions de sécurité, d’énergie et de communication largement débattues

Youri communication et l’Agence de presse African Initiative ont organisé une conférence-débats, le samedi 30 novembre 2024 au Centre international de conférences de Bamako sur le thème : “Coopération AES Russie : regard sur les questions de sécurité, d’énergie et de communication”.

Dans son introduction, le modérateur et premier responsable de Youri Communication, Robert Dissa a expliqué la motivation de sa structure à choisir ce partenariat avec l’agence russe African initiative. Car, selon, elle fait partie des plus grandes agences de presse de la Russie.

Notons que l’universitaire Dr. Ali Tounkara et Mohamed Zoundy, l’expert en communication étaient les panelistes. Plusieurs autres personnalités ont intervenu pour développer la thématique notamment le directeur exécutif de l’agence de presse African Initiative, Artyom Kuriev et Maxime Kader du Niger.

Dans une intervention en ligne, le directeur exécutif de l’agence de presse African Initiative, Artyom Kuriev a déclaré que son pays se bat pour la libération de l’Afrique afin d’instaurer un nouveau monde multipolaire. “Notre agence a pour mission d’ouvrir la culture et le peuple russe aux pays africains pour mieux connaitre la Russie. Nous allons continuer à rendre notre travail encore plus efficace. Nous allons aider les pays africains en formant des journalistes maliens, en créant des établissements de la confédération du Sahel”, a-t-il laissé entendre.

A sa suite, l’universitaire Aly Tounkara, sociologue et spécialiste des questions sécuritaires, a précisé qu’avec la Russie, l’AES a connu plusieurs changements en termes d’offres et de demande de sécurité. En effet, dira-t-il, les opérations militaires conjointes ont repris avec l’arrivée des militaires à la tête des trois pays et souvent sous un même commandement. Ce qui sérieusement affaibli les quartiers généraux des groupes terroristes. Et d’ajouter que la Russie a formé plusieurs centaines d’officiers africains dont des pilotes.

Selon lui, la Russie n’est pas aussi exigeante que certains de nos partenaires en matière d’acquisition des matériels militaires et des questions de transfert de certaines technologies. “Il est de la responsabilité des chefs d’Etat de l’AES à demander un transfert effectif réel des compétences dans l’extraction de ressources naturelles, mais surtout des compétences dans la collecte des informations en lien avec la cyber sécurité, le numérique. Ce partenariat a la particularité de s’inscrire dans un rapport gagnant-gagnant”.

Pour sa part, l’expert en communication, Mohamed Zoundy dira que les trois pays de l’AES ne sont pas en manque d’infrastructures de communication et de télécommunications. Ainsi, ajoutera-t-il, pour une meilleure communication dans l’espace AES, nous devons travailler davantage à créer une synergie d’action entre les journalistes de l’espace AES, pour interagir ensemble dans une seule voie de communication.

“Cette guerre géopolitique est aussi une guerre communicationnelle. C’est une nécessité absolue pour les trois pays de l’espace AES de conjuguer les efforts pour créer une plateforme globale qui va réunir l’ensemble des journalistes de la région pour travailler ensemble, en tout cas pour porter la même information en direction des populations qui ne va mettre en exergue les efforts qui sont déjà fournis”, a-t-il renchéri.

A l’en croire, les pays de l’AES sont bien outillés en ce concerne les organes de presse. Ainsi, la guerre étant le dénominateur commun des trois pays, il faut mettre en place des voies et moyens pour gagner la guerre informationnelle et de communication. Pour cela, il faut une synergie d’action des médias de l’espace pour harmoniser les positions. Ainsi, le partenaire russe doit soutenir les médias locaux en termes de couverture satellitaire et de matériel de travail.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :