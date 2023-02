Coopération bilatérale : la Russie offre plus de 200 bourses d’études au Mali

Le Gouvernement de la Fédération de Russie vient d’accorder au Gouvernement de la République du Mali deux cent quatre-vingt-dix (290) bourses d’études de Licence, Master et Doctorat au titre de l’année universitaire 2023-2024. L’information nous est parvenue du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers un communiqué en date du 14 février 2022.

Ce n’est pas certes la première fois que la Russie donne de bourses d’études au Mali. Mais la particularité c’est le nombre. Ça fait très longtemps que la Russie n’a pas donné au tant de bourses d’études au Mali. C’est pourquoi le cas de cette année a attiré l’attention de plus d’un.

Selon nos informations, la Russie à l’habitude d’octroyer plus de 500 bourses au Mali. Seulement, les relations n’étaient plus aussi amicales et sincères. Maintenant, les relations du Mali avec la Russie ne sont pas que militaires. Elles se sentent dans beaucoup d’autres domaines comme l’éducation. Ces 290 bourses concernent, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tous les cycles d’études, à savoir la Licence, le Master et le Doctorat et il y a des conditions comme toute bourse d’études.

Les candidats doivent être titulaires du diplôme du baccalauréat ou équivalent pour des études de Licence, de Licence ou d’une Maîtrise pour des études de Master ou de Master et ayant au moins la mention Assez-bien pour des études de Doctorat. Ils doivent être en bonne santé et ne pas avoir de contre-indication pour la vie dans les conditions climatiques de la Russie et enfin avoir un passeport en cours de validité.

Les candidats doivent impérativement s’inscrire en ligne via le site web : https://education-in-russia.com avant le lundi 20 février 2023, date à laquelle le site sera fermé et aucune autre inscription ne sera pas prise en compte.

Les inscriptions se font avec la copie du passeport, les attestations ou ‘diplôme et les relevés de notes traduites en russe. Les candidats seront présélectionnés sur études du dossier à l’ambassade de la Fédération de Russie à Bamako, en collaboration avec la Direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la base des dossiers des candidats correctement inscrits dans le site. Ce qui sous-entend qu’une attention particulière sera portée sur cet aspect. Aux candidats d’être prudents en suivant scrupuleusement les consignes d’inscription pour ne pas passer à côté.

Les candidats sélectionnés seront invités à remplir les procédures administratives à la Direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en y déposant un dossier physique. Les frais de traitement des dossiers s’élèvent à cinq mille (5 000F) francs CFA.

Bonne chance aux candidats.

M Dolo

