Après avoir remis ses lettres de créance à Son Excellence le colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le 5 mai dernier, en tant que nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene a entamé une série de visites de courtoisie auprès de personnalités afin de renforcer la coopération entre le Maroc et le Mali. C’est dans ce cadre que le diplomate marocain a été reçu en audience par plusieurs membres du gouvernement. Mardi 21 juin 2022, Driss Isbayene était chez le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher.

Cette rencontre diplomatique était une occasion pour le Ministre Mossa Ag Attaher de souhaiter non seulement la bienvenue au nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, M. Driss Isbayene, mais aussi de lui signifier la disponibilité de son département pour continuer à renforcer les relations sectorielles dans le domaine de la jeunesse et des sports entre les deux pays.

Après avoir fait le point des coopérations, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne a informé le nouvel Ambassadeur que son département est en phase de finaliser la signature d’un accord de partenariat entre les deux pays dans le domaine sectoriel de la jeunesse et des sports. Il lui a ainsi expliqué le contenu de cet accord, la vision et les attentes du département dans cet accord.

Avant de se quitter, le ministre Mossa Ag Attaher a remis à son Excellence Driss Isbayene une copie du programme exécutif de coopération dans le domaine sectoriel de la jeunesse et des sports entre les deux pays.

Auparavant, l’Ambassadeur Driss Isbayene a reçu à la Chancellerie Boubacar Ould Hamadi, président du Conseil régional de Tombouctou. Cette rencontre s’est déroulée, le 14 juin 2022, dans une atmosphère cordiale et fraternelle.

Ensuite, Driss Isbayene s’est rendu au département de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme pour une visite de travail avec le ministre Andogoly Guindo.

Le même jour, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu l’Ambassadeur d’Egypte au Mali, Son Excellence Tarek Abdelhamid Noureldine, venu lui rendre une visite de courtoisie et d’amitié.

El Hadj A.B. HAIDARA

