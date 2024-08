Dans un communiqué lu à la télévision nationale par le ministre porte-parole du gouvernement, le Mali annonce la rupture, avec effet immédiat, des relations diplomatiques avec l’Ukraine.

Au Mali, le gouvernement de transition rompt, avec effet immédiat, les relations diplomatiques avec l’Ukraine. C’est ce qu’indique le porte-parole du gouvernement dans un communiqué, daté du 04 août, lu sur les antennes de la télévision nationale par le ministre porte-parole du gouvernement. Cette décision de Bamako fait suite « aux propos subversifs par lesquels Andry Yusov, porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire avoue l’implication de l’Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort des forces de défense et de sécurité malienne à Tinzawatene, ainsi que des dégâts matériels ».

Outre la rupture des relations diplomatiques avec l’’Ukraine, le Mali annonce la saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos d’Andry Yusov et yuri Pyvovarov qui constituent des actes de terrorisme et d’apologie du terrorisme. Au regard de son acte d’hostilité, le gouvernement décide d’alerter formellement les instances régionales et internationales, ainsi qu’aux Etats qui soutiennent l’Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son soutien au terrorisme. « Par conséquent, le Mali considère le soutien à l’Ukraine comme un soutien au terrorisme international », informe le communiqué.

A titre de rappel, fin juillet, les Forces armées maliennes (FAMa) ont eu un violent affrontement avec le Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-PSD) faisant de nombreuses victimes dans le secteur de Tinzawatene dans la région de Kidal près de frontière algérienne. Une coalition de mouvements politiques et militaires qualifiée de terroriste par Bamako depuis la dénonciation de l’Accord d’Alger en janvier dernier par le gouvernement de transition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :