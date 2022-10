La Guinée a célébré ce 2 octobre, son accession à l’indépendance. L’évènement a eu en présence d’une forte délégation malienne conduite par le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, à la tête d’une forte délégation de haut niveau, est arrivée le vendredi 30 septembre 2022 à Conakry pour participer aux festivités marquant le 64e anniversaire de l’Indépendance de la Guinée.

Cette délégation malienne de 30 membres comprend le président du CNT, Malick Diaw et plusieurs membres du gouvernement : Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures ; Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; Alousséni Sanou, ministre de l’ Economie et des Finances, Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau ; Diawara Aoua Paule Diallo, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. On note également la présence au sein de cette délégation du ministre-Directeur de Cabinet du Président de la Transition, le Commandant Demba N’Daw et de la Conseillère Spéciale chargée des questions diplomatiques du Président de la Transition l’Ambassadeur Traoré Fatou Binta Diop.

La présence de cette forte délégation malienne à Conakry illustre les liens forts qui unissent les deux pays. L’on se rappelle que pour sa première visite à l’étranger depuis sa prise de pouvoir, le président de la transition de guinéenne s’était rendu au Bamako à l’occasion de la célébration du 62 ème anniversaire de notre pays. A l’occasion, le colonel Mamadi Doumbouya avait confié à la presse l’objectif de sa visite : “Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi Goïta, pour fêter l’indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère.”

Mémé Sanogo

