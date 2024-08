L’Ambassadeur de la République populaire de Chine, Chen Zhihong, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la tenue du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) en septembre prochain à Pékin. C’était le lundi dans la salle de conférence de la représentation chinoise à Bamako.

Depuis sa création en l’an 2000, le Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), auquel le Mali est invité, se concentre sur la réalisation de la prospérité commune et du développement durable des peuples chinois et africains. En adhérant au principe de consultation commune, de construction conjointe et de partage, il est devenu une plateforme importante pour le dialogue collectif entre la Chine et l’Afrique et un mécanisme efficace pour la coopération pragmatique, a déclaré l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, Chen Zhihong.

Placé sous le thème : « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin Sino-Africaine de haut niveau », l’édition 2024 du FOCAC sera marquée par des réunions de haut niveau portant sur la gouvernance, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, la construction de la « Ceinture et Route » de haute qualité, et la Conférence des entrepreneurs sino-africains, etc. Selon le diplomate chinois au Mali, le programme prévoit un discours du président Xi Jinping, qui va porter sur de nouvelles idées et propositions sur la construction d’une communauté de destin sino-africaine de haut niveau et annoncer de nouvelles actions pratiques pour la coopération avec l’Afrique.

Il est aussi prévu des rencontres bilatérales entre le chef de l’Etat chinois et les dirigeants africains présents au sommet. Le sommet adoptera des documents de résultats, notamment une « Déclaration » et un « Plan d’action », pour consolider les grands consensus des deux parties et planifier les voies de coopération de haute qualité entre la Chine et l’Afrique pour les trois prochaines années. Car la Chine considère toujours la solidarité et la coopération avec les pays africains comme un pilier important de sa politique étrangère, et maintient le principe de sincérité et d’amitié pour développer ses relations avec l’Afrique.

Aussi, l’Ambassadeur Chen Zhihong a évoqué les liens de coopération entre la Chine et le Mali. Depuis 55 ans, souligne-t-il, 29 missions médicales chinoises sont expédiées au Mali pour sauver la vie et améliorer le bien-être de la population locale. De plus, la Chine envoie des experts agricoles au Mali pour faire promouvoir la modernisation agricole. « Chaque année, la Chine offre des aides alimentaires d’une importante valeur au Mali et deux nouvelles aides alimentaires sont déjà en route », a-t-il annoncé. Enfin, le centre hydro-électrique de Gouina et le campus universitaire de Kabala constituent les projets phares entre la Chine et l’Afrique.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

