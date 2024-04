Organisé par le département en charge de l’Intégration Africaine à travers la Délégation Générale de l’Intégration Africaine, l’Atelier d’Échanges sur l’Alliance des États du Sahel s’est tenu du 18 et 19 avril 2024 sous la houlette du Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, qui en a présidé la cérémonie d’inauguration. C’était au Mémorial Modibo Keita où Mossa Ag Attaher était accompagné de l’ambassadrice du Burkina Faso et du Niger. Cet atelier de deux jours avait pour objectif principal de créer un espace de réflexion autour de l’Alliance des États du Sahel (AÉS) que le ministre a présentée comme un espace constitué de pays très riches en insistant sur la volonté des Chefs d’État d’affronter ensemble les problèmes économiques et de créer toutes les opportunités pour que ces richesses profitent aux populations de leurs respectifs.

Moussa Ag Attaher a également souligné l‘utilité de l’atelier pour le renforcement de la coopération régionale et l’atteinte des objectifs communs de l’Alliance des États du Sahel, en félicitant au passage les participants pour les conclusions auxquelles les travaux ont abouti. Au cours des deux journées, les différentes présentations et échanges ont notamment porté sur plusieurs questions dont la vulgarisation de la Charte de l’AES, les aspects sécuritaires, de développement et de Gouvernance au sein de l’espace. «De vos travaux, sont sortis des recommandations pertinentes qui concourront, j’en suis sûr, à l’accélération du processus d’intégration au Sahel et y permettront de consolider les avantages de faire partie de cette dernière-née des organisations d’intégration sous régionale. Il est impératif à nos yeux de s’engager pleinement à la réalisation effective de l’Alliance des Etats du Sahel, qui constitue une opportunité réelle pour nos peuples», a relevé le ministre. Et d’ajouter que l’atelier a en outre permis d’incarner une volonté commune de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès économique dans les pays d’un nouvel espace régional. «Nous reconnaissons l’importance de travailler ensemble, de coordonner nos efforts et de mobiliser toutes les ressources disponibles pour relever les défis transfrontaliers, tels que le terrorisme, l’extrémisme violent, le changement climatique et la pauvreté », a-t-il martelé avant d’exprimer sa satisfaction quant aux résultats obtenus à l’issue des travaux

Aly Poudiougou

