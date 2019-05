Le Président de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son Épouse Keïta Aminata Maiga, Présidente de l’ONG AGIR est arrivé ce 30 mai 2019 à la Mecque, à l’invitation du serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud du Royaume d’Arabie Saoudite, pour prendre part à la 14ème Session ordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) prévue les 31 mai et 1 er juin 2019 ( 26 Ramadan 1440). La session sera présidée par le gardien des deux saintes mosquées le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Le thème de la session ordinaire du Sommet islamique est « main dans la main vers l’avenir ».

Pour cette 14 è session de la conférence à la Mecque,les dirigeants devront examiner entre autres: la question palestinienne, les discours de haine contre les communautés musulmanes, l’islamophobie, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, et d’autres questions politiques, économiques, culturelles et sociales intéressant l’OCI.

Au Mali, les plus hautes autorités ont très tôt perçu l’impératif d’une action solidaire pour défendre les droits, préserver la foi et l’identité de chaque malien, conformément aux prescriptions du Saint Coran qui commandent la tolérance, le dialogue, la concertation, la coopération et la solidarité.

Le Mali apprécie hautement l’assistance de l’OCI aux pays du Sahel et tout particulièrement aux Etats du G5 Sahel dans la relève des défis, singulièrement dans la lutte contre le terrorisme.

La 14 ème session ordinaire de l’OCI , intervient après celle tenue en avril 2016 à Istanbul en Turquie.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

