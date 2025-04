Ils concernent le textile, l’agriculture, l’assistance humanitaire pour les populations vulnérables l’entrepreneuriat

Le Japon a officialisé, hier, le financement de huit projets à mettre en œuvre par certaines agences du système des Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans le cadre de son budget supplémentaire pour l’année 2024-2025. D’un montant global de 10,650 millions de dollars US soit environ 6,6 milliards de Fcfa, ce financement bénéficiera à des projets qui s’intéressent à des secteurs cruciaux tels que le textile, l’agriculture, l’assistance humanitaire pour les populations vulnérables et l’entrepreneuriat.

L’annonce de cet appui financier du gouvernement japonais en faveur de la résilience et du développement durable au Mali, a été faite à la faveur d’une conférence de presse organisée dans les locaux de la Maison commune des Nations unies à Badalabougou. La session était co-animée par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali, Murata Yukuo et le coordonnateur résident par intérim du système des Nations unies et Représentant résident du Pnud au Mali, Maleye Diop. C’était en présence des représentants résidents des organisations internationales récipiendaires.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la coopération multilatérale japonaise visant à répondre aux défis pressants de notre pays en matière de sécurité humaine, d’assistance humanitaire et de développement socio-économique. Concrètement, ils concernent le renforcement de la durabilité dans le secteur du textile à travers le partenariat avec le secteur privé, la construction de pistes agricoles, réservoirs d’eau et canaux d’irrigation en utilisant un agent spécial de durcissement du sol développé au Japon.

Mais aussi sur la stabilisation comme réponse multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés dans les régions du centre du Mali, le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale (routes, conservation du sol, moyens inclusifs de subsistance dans la zone péri-urbaine de Bamako). En outre, il prend en compte la réponse aux besoins urgents et transnationaux des communautés affectées dans les régions du Nord, du Centre et du Sud du pays, l’assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence aux populations vulnérables au Mali, la protection et l’assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et communautés d’accueil au Mali. S’y ajoutent les activités d’urgence et de réhabilitation pour le Mali.

«Cet appui financier constitue une contribution essentielle pour renforcer la résilience des communautés maliennes face aux multiples défis auxquels elles sont confrontées», a apprécié le coordonnateur résident par intérim du système des Nations unies et représentant résident du Pnud au Mali. Maleye Diop a expliqué que ces projets seront mis en œuvre par des agences, fonds et programmes des Nations unies.

Avant de spécifier que les projets appuyés par ce financement couvrent l’assistance humanitaire pour les populations vulnérables, afin de répondre aux urgences, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation, avec l’introduction et la vulgarisation de technologies japonaises innovantes, le renforcement des capacités locales. «Cet appui ne se limite donc pas à une simple aide ponctuelle, mais vise à renforcer les capacités locales, permettant ainsi aux communautés maliennes de développer des solutions durables et pour renforcer l’appropriation nationale et leur autonomie», a déclaré le conférencier.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Mali a, tout d’abord, salué les efforts consentis par le gouvernement de Transition du Mali pour alléger la souffrance des populations. En vue d’accompagner ces efforts, son pays finance sur son budget supplémentaire, chaque année et cela depuis 2013, dans le cadre de sa coopération multilatérale, certains projets initiés par certaines organisations internationales. Et c’est dans cette logique que le gouvernement du Japon a approuvé, le 17 décembre dernier, le financement de huit projets initiés dans divers domaines.

«Cet événement est très significatif pour notre coopération de par la qualité des acteurs concernés et l’impact positif que pourraient avoir ces projets», a déclaré Murata Yukuo. Financés sous forme de don, la réalisation de ces projets permettra de faire face aux défis urgents et imprévisibles qu’affronte le peuple malien par la stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire, selon le diplomate.

Babba COULIBALY

Commentaires via Facebook :