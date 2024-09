Mali : Sécurité et développement : L’AES veut se doter de satellites

Ce ambitieux projet est traité avec la société Glavkosmos, une filiale de l’entreprise d’État russe Roscosmos. Les parties sont à la phase des négociations avant la conclusion d’un contrat

Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont engagé des négociations avec la société Glavkosmos, une filiale de l’entreprise d’État russe Roscosmos pour se doter de leurs propres satellites, afin de bien assurer leur sécurité et leur développement.

Dans cette optique, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène et son collègue de l’Économie et des Finances, Alousséini Sanou, le ministre nigérien de la Communication, Sidi Mohamed Raliou et le ministre burkinabé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, sont en conclave à Bamako dans la perspective de la signature d’un mémorandum avec le partenaire russe pour la faisabilité de ce projet ambitieux.

Ils ont été reçus en audience, lundi dernier, par le président de la Transition et président de la Confédération AES, le colonel Assimi Goïta, au palais de Koulouba. L’audience s’est déroulée en présence du directeur général de la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD), Cheick Oumar Traoré.

Au terme de la rencontre, le ministre chargé de la Communication du Niger a indiqué que les échanges avec le chef de l’État ont porté sur les technologies spatiales avec la société Glavkosmos. Si les négociations sont concluantes, cette société russe va fournir aux pays de l’AES deux types de satellites. Le premier est un satellite de communication qui va assurer l’Internet, la télévision et la radio. Le deuxième satellite concerne les radars de détection en matière de sécurité, de prévention et de gestion des catastrophes, ainsi que de tout autre type de problème sur le sol. La troisième partie du projet porte sur la formation de nos experts.

«Le chef qui s’est félicité des avancées du projet, a réitéré son soutien pour sa mise en œuvre diligente. Il a surtout insisté sur la prise en charge de la formation de nos experts par la partie russe», a expliqué le ministre nigérien, ajoutant que la formation permettra à nos experts d’avoir les compétences, l’autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites. Sidi Mohamed Raliou s’est réjoui de l’engagement et de la détermination du président Assimi Goïta, en sa qualité de président de la Confédération AES, à soutenir la réalisation de ces infrastructures satellitaires pour le bien-être de nos populations et de nos pays.

Pour sa part, le directeur général de la société Glavkosmos a assuré l’engagement de la partie russe pour la réalisation de ce projet qui est d’une importance capitale pour la Confédération AES. Selon Ilya Tarasenko, sa particularité réside dans le fait qu’il sera réalisé dans l’intérêt général des trois pays de l’Alliance. Ce qui va permettre de répondre efficacement aux questions prioritaires de l’espace commun. D’une part, il s’agira d’assurer l’observation et la sécurité aux frontières des États de la Confédération et d’autre part, de promouvoir le développement économique grâce à l’utilisation des technologies spatiales.

Lentement mais sûrement, l’AES est en train de s’affirmer sur la scène régionale et internationale, avec des projets phares comme celui-ci pour assurer sa sécurité et son développement. Et cela dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’Agence fédérale chargée du programme spatial civil russe (Roscosmos), l’un des leaders mondiaux dans les activités spatiales.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :