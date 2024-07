Les présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont séjourné la semaine dernière à Niamey pour tenter d’apaiser les tensions entre le Bénin et le Niger. Si d’aventure les discussions entre les anciens dirigeants béninois et le général Abdourahamane Tchiani aboutissaient, le Niger pourrait par exemple rouvrir sa frontière avec le Bénin. Pour l’heure aucune perspective de sortie de crise n’est en vue, car les deux chefs d’Etat n’ont fait aucun communiqué de leur visite à Niamey.

Le dernier épisode de la tension entre le Niger et le Benin est l’interpellation et la condamnation, il y a moins de trois semaines, de cinq ressortissants nigériens au port béninois de Sèmè-Kpodji.

Les ressortissants nigériens ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis avant d’être libérés par Cotonou pour apaiser la situation entre les deux voisins. Malgré cette mesure d’apaisement, le Niger refuse toujours la réouverture de sa frontière avec le Bénin.

Pour tenter de désamorcer la crise, les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi ont entamé des discussions visant à provoquer le dégel. Cette initiative revêt une importance particulière. Car, elle symbolise d’ailleurs un effort de dialogue et de coopération, avec la volonté ainsi affichée des parties concernées de surmonter les différences et de promouvoir la compréhension mutuelle.

Nicéphore Soglo et Boni Yayi parviendront-ils à décrisper la situation ? C’est la grande question que tout le monde se pose.

Pour Abdoul Razack Idi, un étudiant nigérien au Mali en toute situation, il y a une solution lorsqu’il y a des sages à la maison, donc cette initiative des deux anciens présidents béninois est vraiment salutaire à sa juste valeur.

”En diplomatie, il y a ce qu’on appelle les missions de bons offices. C’est ce à quoi les anciens présidents du Bénin s’attèlent. De discussion en discussion entre les deux capitales Niamey et Cotonou avec un peu de patience et d’écoute mutuelle entre les parties, la paix et les rapports de bon voisinage seront au beau fixe.

Je trouve que l’initiative des deux anciens présidents du Bénin est à saluer et est à encourager. Tous les compatriotes de nos deux pays frères et amis doivent accompagner dans la sincérité cette initiative louable et admirable. Que chaque dirigeant oublie un peu son égo et pense à l’intérêt supérieur des deux peuples frères du Niger et du Bénin. Cela va de la bonne fraternité sous régionale”, estime-t-il.

En attendant de trouver un dénouement heureux à cette crise, le Niger a décidé d’acheminer son pétrole brut par le Tchad, pays voisin. Ce changement de tracé s’appuie sur un accord bilatéral signé depuis plusieurs années entre les deux nations.

Ousmane Mahamane

