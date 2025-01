Les ministres de l’Economies et des Finances et celui des Transports de la Confédération des Etats du Sahel se sont réunis le 16 janvier 2025 à Bamako pour matérialiser la volonté des trois chefs d’Etat d’offrir aux populations un espace économique garantissant davantage d’échanges commerciaux, de libre circulation des personnes. A l’issue de la rencontre, les ministres ont donné leur quitus à la création de la Banque confédérale d’investissement pour le financement des projets structurants, de bien-être et de cohésion sociale.

Après la réunion des experts de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel sur l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier de développement des trois pays.

Les ministres de l’Economie et des Finances et ceux des Transports de la Confédération ont pris le relais à travers une rencontre de haut niveau qui s’est tenue le 16 janvier 2025 dans la capitale malienne. Il s’agit d’Alousséni Sanou, ministre malien de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, ministre burkinabé de l’Economie, des Finances et de la Prospective et le colonel Salissou Mahamane Salissou, ministre nigérien des Transports et des Equipements. Ladite rencontre avait un double objectif. D’abord travailler à concrétiser les actions identifiées sur la feuille de route en ce qui concerne le pilier de développement, aussi d’entériner les recommandations faites par les experts de l’AES lors de leurs travaux des actions prioritaires retenues ; à savoir : la création de la Banque régionale d’investissement, le prélèvement confédéral AES, la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES, les projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des pays de la Confédération et enfin l’harmonisation d’une politique de la commande publique (centrale d’achat pour les produits stratégiques en lien avec l’approvisionnement correcte des pays de l’AES).

Au terme de 4 heures de rencontre à huis-clos, les ministres ont validé à l’unanimité les recommandations des experts.

Ainsi dans le communiqué final, ils ont convenu dans leur clairvoyance à assurance l’exécution à bonne date c’est-à-dire d’ici neuf mois à la création et à l’opérationnalisation de la Banque confédérale d’investissement et d’affecter une partie du prélèvement confédéral à la consolidation des ressources de ladite banque.

Sur le prélèvement confédéral AES, les ministres ont également décidé d’appliquer un taux de 0,5 % au titre du prélèvement confédéral sur toutes les importations venues des pays tiers hors espace AES à l’exception près de ceux de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa).

S’agissant de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace AES, les ministres ont examiné et approuvé le projet de protocole additionnel instituant un document de voyage de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel. Ledit document est dénommé “E-passeport AES”.

Au cours de cet huis-clos aussi, les ministres ont examiné et approuvé le protocole additionnel instituant un document d’identité dénommé “Carte d’identité AES”.

En fin sur les projets intégrateurs pour renforcer les infrastructures de transport et assurer la sécurité énergétique des pays de la confédération et afin l’harmonisation d’une politique de la commande publique, les ministres, ont adopté la feuille de route et les documents techniques pour la mise en œuvre du projet de chemin de fer, de la création d’une compagnie aérienne AES et la recherche des financements pour la réalisation des projets contribuant à l’indépendance et à la sécurité énergétique de l’espace AES.

Dans son discours de clôture, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, non moins l’hôte de cette rencontre ministérielle, s’est félicité de tout ce qui a été accompli depuis des jours pour aboutir à ce résultat qui est le communiqué final qui a été signé par les trois parties.

Aux dires des experts, les décisions prises à Bamako et entérinées par les ministres auront des répercussions significatives sur l’avenir des populations sahéliennes, marquant ainsi une étape essentielle vers une meilleure intégration économique régionale solide et durable.

Ousmane Mahamane

