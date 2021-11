Depuis sa nomination au poste du ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dembélé Madina Sissoko, connue pour son sérieux dans le travail, son sens élevé de responsabilité et de sa capacité de management, a insufflé un souffle nouveau aux structures de transports et infrastructures. En terrain connu puisqu’en dehors de son diplôme d’ingénieur de Génie civil, Mme Dembélé Madina Sissoko a également comme vocation la conception et le suivi technique des projets de construction de bâtiments et travaux publics.

C’est donc disposant d’une connaissance approfondie et d’une compétence confirmée en matière des transports et des infrastructures qu’elle est en train de mener avec grand succès la tâche à lui confiée par les plus hautes autorités de la Transition. En un laps de temps, elle a insufflé un souffle nouveau aux secteurs : transports et Infrastructures. C’est pourquoi elle a donné un coup d’accélérateur aux finitions des travaux de l’échangeur multiple de Yirimadio qui a été ouvert avant-hier lundi à la circulation. Par conséquent, le ministre des Transports et des Infrastructures, soucieux de prévenir les risques d’accident et protéger l’intégrité et l’esthétique de l’ouvrage, invite les usagers à plus de prudence et au respect strict des règles du Code de la route, notamment le respect de la limitation de vitesse.

Agoumour

Commentaires via Facebook :