Accès Universel à l’eau potable d’ici 2030: L’ONG World Vision entend relever les défis

Dans le souci de faire face aux difficultés liées à l’accès équitable à l’eau potable pour tous dont les communautés rurales sont fortement touchées, les responsables de World Vision Mali, ont au cours d’une rencontre de partage d’expériences, pris l’engagement de relever les défis du secteur et ce, malgré les problèmes de mobilisation des ressources humaines et financières tant évoquées de part et d’autre.

C’était à l’issue des échanges entre experts tenus au CICB et placés sous le thème 《L’eau et l’ assainissement pour tous d’ici 2030 au Mali : acquis, perspectives et défis actuels》. Au Mali, l’accès à l’eau potable est de plus en plus préoccupant au point que certains ménages font de l’impossible pour s’en procurer. 《Et ces attitudes ne sont pas sans conséquences en termes d’hygiènes 》, préviennent certains agents sanitaires expliquant que des zones rurales seraient de plus en plus touchées par le fléau. Dans un programme commun de suivi de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il ressort qu’en 2020, 72% des ménages des zones rurales du Mali ont eu accès à une source d’eau améliorée à moins de 30 minutes de marche aller-retour; 37% des ménages en zone rurale ont à leur tour, bénéficié d’un service d’assainissement de base. La même étude indique que 《seuls 9% des ménages vivants dans les zones rurales du Mali disposent de postes de lavage des mains avec eau et savon》. Devant ces ratios peu reluisants, les responsables de l’ONG World Vision qui entendent relever les défis du secteur, ont soutenu qu’en 2022, 119 300 personnes supplémentaires ont bénéficié à travers leur projet, d’un accès à l’eau potable, 67 327 personnes d’un accès aux infrastructures, d’assainissements de base et que 231 249 personnes auraient été sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiènes dans leurs communautés par les agents de World Vision. C’est ainsi que son directeur national basé au Mali, Patrick Daniere soutiendra qu’au cours des 5 dernières années, ladite structure aurait touchée environ plus de 20 millions de personnes grâce à l’eau potable et à la promotion de l’hygiène, ainsi que 12,5 millions de personnes grâce à un assainissement amélioré. Pour lui, les objectifs mondiaux du plan d’affaires WASH de World Vision sont d’accélérer l’accès universel et équitable aux services WASH dans le cadre de l’Objectif de développement durable ( ODD 6) ; de renforcer l’attention portée aux plus vulnérables. Plus particulièrement, il s’agit de ceux qui sont dans les contextes fragiles; de démontrer un impact durable et de tirer parti du plan d’affaires d’un milliard de dollars pour mobiliser le financement des services WASH. Rappelons que World Vision est une organisation humanitaire chrétienne dont la mission est de travailler avec les enfants, les familles et leurs communautés à travers le monde. Elle opère dans plus de 100 pays dont le Mali et parmi ses 40 000 membres actifs, environs 95% travaillent dans leur propre pays respectifs. Ils évoluent entre autres, dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire, de la protection de l’enfance, de l’autonomisation économique et des programmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH).

Yacouba COULIBALY

