Le complexe pour enfants de Zorokoro dans la commune de Safo est désormais doté d’un bâtiment pour la bibliothèque et la salle informatique. L’édifice, un R+1, financé par la société minière B2Gold à plus de 70 millions de FCFA, a été inauguré le mercredi 29 mai 2024 en présence d’un parterre de personnalités composé des responsables de la société B2Gold, de l’USAID et des autorités locales et coutumières.

Le complexe pour enfants de Zorokoro bâti sur 2 hectares et situé dans la commune de Safo dans la périphérie de la capitale est un centre d’accueil pour les enfants en situation difficile des 14 villages de la commune de Safo. Portée sur les fonts baptismaux par notre compatriote Kadiatou Sidibé, cette structure au regard de ses ambitions et des infrastructures réalisées, est une référence au Mali, en témoigne l’inauguration d’un grand bâtiment construit par la société B2Gold qui servira désormais pour les pensionnaires de cette structure d’un cadre idéal pour la lecture et la formation en informatique.

Intervenant au nom de B2Gold, le Directeur des relations extérieures de cette société minière, Ibrahim Touré a déclaré que la construction de ce joyau à plus de 70 millions de FCFA est le témoignage de l’importance que leur société accorde à l’alphabétisation et à l’éducation pour tous.

“Ce bâtiment ne comportera pas seulement une collection de livres ou d’ordinateurs ou encore des jeux, mais il sera un sanctuaire d’apprentissage, une passerelle vers de nouveaux mondes et une fontaine d’inspiration. C’est un lieu où chaque enfant pourra se promener à travers les pages de contes, de mystères, d’histoire et de science, où il pourra se perdre dans la magie des mots et des idées, un endroit où il pourra voyager dans ce monde sans pourtant se déplacer”, a soutenu Touré. Il a révélé que ce bâtiment est aussi un endroit où les enfants du centre de Zorokoro ainsi que les communautés environnantes découvriront leurs talents cachés et pourront s’exprimer dans la plus grande liberté. “Oui, nous comptons sur l’engagement de ACFA et de tout son personnel pour offrir une éducation à ces enfants qui ont fait face à l’adversité et à toutes sortes de défis durant les premières années de leurs vies. Ce bâtiment leur offre un sanctuaire d’espoir et d’autonomisation. C’est un endroit où ils peuvent rêver, explorer et découvrir le potentiel illimité en eux-mêmes. Ils auront accès à une richesse de connaissances qui les inspireront, les éduqueront et les guideront dans leur cheminement vers un avenir meilleur”, a soutenu le Directeur des relations extérieurs.

Selon lui, avec chaque livre, les enfants préparent une nouvelle aventure, une nouvelle leçon à apprendre et une nouvelle perspective à acquérir. Le pouvoir de l’alphabétisation, à en croire Touré, est immense, car elle ouvre des portes à des opportunités, élargit les horizons et nourrit l’esprit et l’âme. “Cette bibliothèque et cette salle informatique laisseront non seulement un impact durable sur la vie de ces enfants, mais elles serviront également de symbole de l’engagement de la société B2Gold en faveur de l’éducation et de l’alphabétisation pour tous”, a rassuré Touré.

Notons qu’en plus de ce joyau, B2Gold a offert lors de cette cérémonie inaugurale un important lot de céréales aux pensionnaires du centre. C’est le Directeur administratif et des Relations publiques, Birama Cissé, qui a procédé à cette remise.

Très touché par ce geste de solidarité, d’assistance, la responsable du Centre ACFA, Kadiatou Sidibé, a remercié chaleureusement B2 Gold pour ce précieux soutien. Elle a rappelé que leur vision pour le Mali est de faire en sorte que tous les enfants disposent des outils nécessaires pour réussir et pour atteindre cet objectif ; leur structure s’est fixée pour objectif de donner un environnement sain et attractif pour leur santé, l’apprentissage.

“Nous exécutons ce volet à travers 4 programmes notamment l’hébergement, la nutrition et la santé”, a ajouté Kadiatou Sidibé, tout en remerciant B2Gold pour la construction de ce joyau et l’USAID pour son équipement. Elle a aussi sollicité le soutien de B2Gold pour d’autres projets. Notons que le représentant du maire et le chef de village de Zorokoro ont tous apprécié cette réalisation.

