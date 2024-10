Le Représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement au Mali (PNUD), Roland Seri a présidé, mardi, la cérémonie de sélection des lauréats du concours d’innovation sur les énergies renouvelables. Ce concours vise à mettre en lumière les idées novatrices et les projets exceptionnels développés par les innovateurs maliens dans le secteur de l’énergie renouvelable.

Au Mali, l’accroissement de la population et le développement des activités économiques entrainent une forte demande et consommation d’énergie que l’EDM SA n’arrive pas à satisfaire. C’est dans ce cadre que le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Programme des Nations Unies pour le Développement au Mali (PNUD) ont lancé un concours dénommé « Innovation Challenge sur les Energies Renouvelable ». Ce concours vise à mettre en lumière les idées novatrices et les projets exceptionnels développés par les innovateurs maliens dans le secteur de l’énergie renouvelable.

Première du genre, ce challenge qui a recueilli 191 projets, a permis de mettre en avant des solutions, qui non seulement tirent parti de nos ressources naturelles, mais sont également adaptées aux besoins spécifiques de nos communautés. A la suite du dépouillement des candidatures, 20 dossiers ont été présélectionnés. La cérémonie d’aujourd’hui consiste à la sélection de dix lauréats parmi les 20 candidats présélectionnés. Selon le directeur général de l’Ecole nationale d’ingénieurs, Abdrahamane Baba Touré (ENI-ABT), Dr Kélétigui Daou, les projets retenus cette année se distinguent par leur originalité et leur potentiel d’impact. Ils démontrent, une compréhension poussée des défis et offrent des solutions pratiques, qui pourraient transformer le quotidien des Maliens.

La compétition s’inscrit dans le cadre de l’initiative University Innovation Pod (UNIPOD), un projet régional du PNUD, qui vise à transformer les Universités en pôles d’innovation, d’expérimentation, et d’apprentissage accéléré, a rappelé le Représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement au Mali (PNUD), Roland Seri. A ce jour, le Mali fait partie des 20 pays en Afrique qui accueillent ces UNIPOD.

C’est dans ce cadre que le PNUD Mali a contribué à l’équipement du centre d’innovation au sein de l’École nationale d’ingénieurs, un espace dédié pour la communauté des talents émergents et des innovateurs qui contribueront par leurs idées à façonner l’avenir du Mali. Ce centre permettra à des centaines d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs de collaborer, d’échanger et de transformer leurs idées en solutions concrètes, en lien avec le marché et les besoins du marché.

Promouvoir l’innovation

Cet effort, selon Roland Seri, s’inscrit également dans le cadre plus large de l’initiative phare du PNUD dénommée, Timbuktoo à l’image de la grande cité malienne de Tombouctou, qui porte une vision ambitieuse qui est de faire de l’Afrique un centre mondial d’éducation, d’innovation et d’entrepreneuriat. Dans ses actions de tous les jours, le PNUD s’efforce à promouvoir la durabilité dans les installations de développement, en adoptant des solutions d’énergie durable qui assurent non seulement un accès continu, mais aussi une préservation des ressources pour les générations futures.

Le chef de cabinet du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Amadou Fané, a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre le gouvernement malien et le PNUD. Une coopération, espère-t-il, contribuera à promouvoir l’innovation en général et à mettre en lumière les idées novatrices maliens en particulier.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :