Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara a assisté hier au Niger à la cérémonie officielle de lancement de la mise en production du pétrole brut Nigérien destinés à l’exportation. La cérémonie était présidée par le Premier Ministre nigérien, M. Ali Mahaman Lamine Zeine. Ainsi à côte du Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie du Niger, M. Mahaman Moustapha Barké, l’on notait en la présence de ces homologues des Etats membres de l’Alliance du Sahel notamment du Mali et du Burkina Faso, le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, M. Simon Pierre Boussim. En effet, gigantesque projet étalé sur différents sites dans le grand Désert Nigérien à plus de 1700 kilomètres de la Capitale Niamey, cet oléoduc long de près de 2.000 km, permettra au Niger d’augmenter sa capacité de production de 20.000 barils/jour à partir de 2011 à 110.000 barils/jour à partir de ce 1er Novembre 2023. Cette production de pétrole brut sera déversée sur le marché international, via le port de Sèmè au Bénin voisin. Dans son discours de lancement, le Premier Ministre, ministre de l’Economie et de Finances du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine s’est incliné sur la mémoire de l’ancien Président Feue Mamadou Tandja initiateur de ce grand projet en 2008. Aujourd’hui, 15 ans plus tard le projet est une réalité et le Niger intègre désormais le cercle très fermé des grands producteurs pétrolier du Monde. « Les ressources issues de l’exploitation de cet oléoduc seront destinées exclusivement à assurer la souveraineté et le développement de notre pays sur la base d’un partage équitable aux populations », a déclaré Lamine Zeine lors de la cérémonie de mise en service de ce champ pétrolier. Dans l’interview accordé à la Presse Nigérienne lors de cette cérémonie, le Ministre Bintou CAMARA a, au nom de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat et du peuple malien, exprimer ses chaleureuses félicitations à son Excellence Général Abdourahamane Tchani, Président de la Transition, Chef de l’Etat ainsi qu’au peuple Nigérien pour ce lancement qui constitue une véritable source d’espérance pour nos pays importateurs de carburants par excellence. Elle rappellera que le Burkina Faso, le Mali et Niger ont décidé d’unir leur destin par la signature le 16 Septembre dernier de la charte du Liptako Gourma créant ainsi l’Alliance des Etats du Sahel « AES » qui promet de redéfinir la lutte contre le Terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. « Nous avons compris que nous avons les mêmes défis de développement, les mêmes les réalités socioéconomiques et les mêmes populations unis par le sang et par l’histoire. C’est donc avec une immense joie que nous assistons ce matin à ce lancement historique. Et je peux vous assurer que le Mali sera parmi les premiers clients comme nous avons été parmi ses premiers bénéficiaires ce projet à travers un don conséquent de carburants offert au Mali par Son Excellence Général Abdourahamane Tchani, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Niger », a-t-elle indiqué. La patronne du département de l’Energie et de l’Eau n’a pas manqué d’interpeller que les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel, malgré leurs immenses potentialités, ont été cantonnées depuis leurs Indépendances dans une pauvreté incommensurable. « Nous sortirons de cette situation lorsque nous auront transformé et maitrisé l’essentiel de la chaine de valeur de notre potentiel surtout minier. Avec le démarrage de la production et de l’exportation du Pétrole brut, le Niger vient de relever un défi essentiel pour son développement mais aussi pour le développement socioéconomique de nos pays », a-t-elle indiqué avant de remercier son homologue nigérien l’hospitalité fraternelle dont-elle et sa délégation ont été objet sur la terre sahélienne du Niger. Rappelons que ce projet est le fruit de la coopération Sino-nigérienne pour un coût total de plus de trois milles milliards de FCFA. Ces recettes directes attendues de l’export vont contribuer significativement au développement économique de notre pays. Elles seront encore plus importantes en prenant en compte les effets induits sur tous les acteurs intervenant dans la phase d’exploitation notamment en termes de création d’emploi et de recettes fiscales.

