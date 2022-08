Dans le cadre de la résolution de la crise du centre du pays, le gouvernement malien de la transition a adopté, lors du conseil des ministres du mercredi 24 août, un projet de décret portant approbation de la Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre et son Plan d’actions 2022-2024.

La Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre et son Plan d’actions 2022-2024 est articulée autour de quatre axes. Il s’agit de : le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ; l’amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice ; la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique ; et enfin la communication et la coordination des interventions des partenaires.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions prévues dans le Plan d’actions. « Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d’avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du Centre. Elle vise à faire du Centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées entre elles-mêmes et vivent en harmonie avec leurs voisins », renseigne le même communiqué.

A travers cette stratégie, le gouvernement a mis l’accent sur le caractère multiforme de la crise des régions du centre du Mali. « C’est une analyse très juste de la situation », souligne Baba Dakono, Secrétaire exécutif de l’Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS). Un changement de paradigme qui a commencé depuis 2017 avec l’adoption du plan intégré de sécurisation du centre du pays.

Cependant, excepté ledit plan qui allie développement et sécurité, toutes les autres stratégies élaborées jusqu’ici ont mis un accent particulier sur l’aspect sécuritaire. « Même le plan intégré dans sa mise en œuvre a été focalisée sur l’aspect sécuritaire comme la réhabilitation des commissariats et des postes de contrôle », rappelle le secrétaire général de l’OCGS.

Une stratégie ambitieuse, selon Baba Dakono

La Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre et son Plan d’actions 2022-2024 est un catalogue qui résume l’ensemble des actions que les ONG et d’autres acteurs mettent en œuvre dans le Centre. « Elle ne semble pas être une stratégie propre du gouvernement mais un plan de coordination des activités qui sont menées dans les régions du centre du Mali », a-t-il fait remarquer.

La présente stratégie est un catalogue de bonnes intentions. Pas sûr qu’elle aura un effet sur le terrain. « Cette stratégie comme celles qui l’ont précédé semble être ambitieuse » soutient Baba Dakono, qui poursuit « si véritablement dans les actions envisagées l’esprit de la stratégie est respecté, elle peut contribuer à diminuer la violence et à stabiliser le centre ».

Pour la mise en œuvre du projet, le secrétaire exécutif de l’OCGS estime que le gouvernement doit procéder à un séquençage pertinent. C’est-à-dire en identifiant des actions qui peuvent être faites à court terme par exemple la pacification du centre. « C’est une question extrêmement urgente, a souligné Baba Dakono. Ensuite les objectifs à moyen et long terme qui concernent les questions de développement doivent être envisagés ».

Il faut rappeler que le projet de décret portant approbation de la Stratégie nationale de Stabilisation des régions du Centre et son Plan d’actions 2022-2024 a été adopté sur le rapport du Premier ministre par intérim. Le Colonel Abdoulaye Maïga assistait à son premier conseil des ministres en tant que chef de gouvernement intérimaire. Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a été nommé le dimanche 21 août par un décret présidentiel en remplacement du Dr Choguel K Maïga, en « repos forcé », selon les services de la Primature.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

