Promotion des bioénergies : Les acteurs balisent les pistes de réduction de la facture énergétique du Mali

Malgré les multiples opportunités liées à la valorisation énergétique de la biomasse au plan économique, environnemental et social, le sous-secteur est confronté à un certain nombre de contraintes qui doivent être levées pour accroître la contribution des bioénergies au développement socio-économique du pays. Pour ce faire, l’Agence nationale pour le développement des biocarburants (ANADEB) et la Fédération malienne de l’électricité, énergies, énergies renouvelables et nouvelles (FENEM) ont initié un atelier national d’échanges avec les acteurs qui s’est tenu le jeudi (26 décembre 2024) à Bamako. Il s’agit de mobiliser les acteurs nationaux autour de la promotion des filières bioénergie au Mali (production, stockage, distribution et utilisation des produits…) dans la perspective de satisfaire les besoins énergétiques des populations et de création de ressources et d’emplois verts.

Valoriser à grande échelle les énergies renouvelables afin qu’elles contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté et au développement durable au bénéfice des populations ! Tel est l’objectif principal de la politique énergétique de notre pays. Et c’est dans le cadre de cette valorisation que l’Agence nationale de développement des biocarburants (ANADEB), en collaboration avec la Fédération malienne de l’électricité, énergies, énergies renouvelables et nouvelles (FENEM), a initié un atelier national le 26 décembre 2024 avec l’ensemble des acteurs nationaux concernés. La thématique abordée est, «Etat des lieux et opportunités d’affaires dans le sous-secteur de la bioénergie».

Pour le Directeur général de l’Anadeb, M. Abdoulaye Kaya, ces assises constituent «un espace privilégié de plaidoyer pour renforcer la dynamique nationale en matière d’efficacité énergétique». Il s’agit avant tout de créer les conditions de l’amélioration de «la compétitivité économique» de notre pays, en favorisant notamment «la réduction de son empreinte carbone». Pour ce faire, le patron de l’Anadeb a réitéré la disponibilité de son agence à «accompagner les initiatives privées vers une transition énergétique durable, inclusive et résiliente».

Selon le président de la Fenem, M. Amadou dit Diadié Sankaré, «l’énergie consommée par les ménages pèse pour 81 % dans le bilan énergétique national final de consommation et provient quasi exclusivement (près de 90 %) de sources d’énergie de la biomasse. La cuisine représente, à elle seule, plus de 95 % de l’énergie domestique consommée». Il a rappelé que «le gaz butane, le biogaz, les biocarburants et les briquettes combustibles sont encore peu utilisés pour la cuisine par les ménages». En effet, ils ne comptent que 7 % dans la consommation nationale des produits pétroliers. D’où l’urgence de solutions palliatives pour inverser cette tendance qui est aussi une source de déforestation, donc d’accentuation des effets du changement climatique sur le quotidien de populations déjà sérieusement éprouvées.

«Trouvez des solutions à ces défis est un impératif pour l’Etat», a souligné Amadou Diadié Sankaré. Et les autorités peuvent heureusement compter sur le secteur privé, particulièrement la Fenem, pour soutenir les initiatives visant à faire «des bioénergies et des énergies renouvelables des secteurs capables de booster le développement socioéconomique» de notre pays. Il y va de «la réduction significative de la facture énergétique, de la lutte contre la déforestation, la protection durable des ressources naturelles, la lutte contre les effets néfastes du changement climatique».

Dans son discours d’ouverture, le ministre Boubacar Diané (Energie et Eau) a rappelé que l’atelier se tient au moment où «l’ambition du gouvernement est d’assurer la souveraineté énergétique du pays» en s’appuyant sur «la mise en valeur du potentiel national en matière d’énergies renouvelables». Et c’est dans cette optique que son département s’est engagé dans «une politique de promotion des bioénergies basées sur les immenses potentialités de notre pays en biomasse. Ces bioénergies, une fois développées, devraient réduire considérablement notre dépendance aux hydrocarbures». Il faut rappeler que, pour 2021, la facture liée à l’importation des produits pétroliers par notre pays s’est élevée à 918,676 milliards de F CFA.

Selon le ministre Diané, «l’accès aux services sociaux de base, dont l’énergie» est une préoccupation nationale. Celle-ci s’est récemment traduite par le lancement des travaux des centrales solaires photovoltaïques de Sanankoroba, Safo, et Tiakadougou-Dialakoro totalisant 400 MW de stockage. «Les bioénergies sont des alternatives idoines aux énergies fossiles», a souligné M. Diané en espérant que le présent atelier puisse aboutir à «une vision claire sur la question» afin de mieux accompagner «toutes les initiatives» dans ce sens.

A son avis, l’adoption des nouveaux textes portant création de l’Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies (ANERB) est «une réforme majeure» qui va favoriser «la rationalisation institutionnelle, l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience dans la coordination et la gestion des activités du secteur de l’énergie, particulièrement du sous-secteur des énergies renouvelables». C’est pourquoi le ministère de l’Energie et de l’Eau est disposé à collaborer avec tous les acteurs afin de «garantir un meilleur accès de nos populations aux bioénergies et de réduire conséquemment les émissions de gaz à effet de serre ; de lutter contre la déforestation et d’offrir des emplois verts aux jeunes et femmes vivant en milieu rural» !

ABDOULAYE KAYA, DG DE L’ANADEB :

Un leadership reconnu par l’Etat et les partenaires

Dans son intervention à la cérémonie d’ouverture de l’atelier national d’échanges sur les filières bioénergies (26-27 décembre 2024), le président de la Fédération malienne de l’électricité, énergies, énergies renouvelables et nouvelles (FENEM) n’a pas manqué de louer les qualités managériales et surtout le leadership du Directeur général (DG) de l’ANADEB. En effet, Amadou dit Diadié Sankaré a félicité Abdoulaye Kaya pour «le travail abattu au quotidien, malgré les difficultés, afin de rendre les bioénergies accessibles aux populations maliennes».

Et d’insister, «tout le monde constate, avec satisfaction, le travail abattu au sein de cette agence depuis votre nomination grâce auquel elle se positionne comme une référence dans la sous-région». Pour Diadié Sankaré, «l’inscription de notre pays au sein de plusieurs organisations internationales du secteur des bioénergies est la parfaite illustration de votre leadership».

Cet​te estime est réciproque car A. Kaya n’a pas aussi manqué d’adresser ses «sincères remerciements» à Amadou dit Diadié Sankaré pour «toutes les actions qu’il a entreprises pour faire avancer les choses dans le bon sens». Et de rappeler que, pour réussir, «il ne suffit pas d’avoir des cadres compétents et des moyens considérables. Il faut une équipe capable de travailler ensemble avec une vision claire… Nous avons ainsi eu la chance et le privilège de collaborer avec des personnalités de qualité au sein de la Fenem, notamment Amadou dit Diadié Sankaré» !

Dans son discours de bienvenue, Abdoulaye Kaya a aussi tenu à exprimer sa «reconnaissance» à «d’autres figures de référence» comme Ousmane Samassékou (président de l’Alliance malienne pour la cuisson propre), Dr Ibrahima Togola (président de Mali-Folkecenter), Bakari Mariko (OSER-Mali), Bagui Diarra (Association pour l’efficacité énergétique), Ichaka Dembélé (président COPAPPEM), Aristide Sidibé (président AHS) et Mme Haby Sow (représentante de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel /ONUDI). Ce qui ne surprend pas de la part de cet expérimenté manager à cheval sur des principes et des valeurs comme la reconnaissance, la gratitude, l’humilité…

Yacouba Katile : Un leadership pleinement assumé pour la promotion des biocarburants

Dans son allocution de bienvenue à l’atelier national d’échanges sur les filières bioénergies, le Directeur général de l’Anadeb, a félicité le ministre Boubacar Diané pour «la confiance» placée en lui par les plus hautes autorités du pays en le nommant à la tête du ministère de l’Energie et de l’Eau. Il a aussi loué le leadership du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) qui est aussi l’Ambassadeur des biocarburants de notre pays.

«Grâce à Yacouba Katilé, plusieurs partenaires ont fait leur come-back. Nous avons trouvé en lui un leader accessible, disponible et un label qui nous a permis de renforcer la visibilité et la notoriété de l’agence au-delà des frontières du Mali», a déclaré M. Kaya en lui exprimant toute sa gratitude pour «son habituel accompagnement indéfectible» !

Il faut rappeler que M. Katilé (Secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali/UNTM) figure aussi parmi «Les 50 personnalités qui ont marqué l’année 2024» de nos confrères «Aujourd’hui Mali» (N°442 du vendredi 27 décembre 2024) dans lequel hommage lui est rendu comme «un syndicaliste avisé, coriace en négociations… Quelqu’un d’extrêmement tenace, prêt à atteindre ses objectifs par tous les moyens légaux».

Bourreau du travail au strict plan professionnel et syndicaliste averti, Y. Katilé est au coeur du «Pacte de stabilité sociale et de croissance», une «convention interne» grâce à laquelle le Mali tient debout face à toutes les adversités qui le tenaillent de toutes parts. Signé le vendredi 25 août 2023 sous le parrainage du Général d’Armée Assimi Goïta. Il restera gravé à jamais dans l’histoire du Mali en matière de gouvernance sociale. Et Yacouba Katilé a été le personnage central de cette grande initiative nationale qui est en train de jouer un rôle prépondérant sur l’état et l’avenir de la nation, de la réussite de la Transition.

