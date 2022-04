Au titre de 2021, la direction nationale des domaines a dépassé largement ses objectifs de recettes budgétaires de 102 %. Ce lui qui lui a valu la lettre de félicitation du ministre de l’Economie et des Finances.

Au titre des prévisions budgétaires de 2021, un objectif de recettes de 135,10 milliards de F CFA avait été assigné à la direction nationale des Domaines. Le décompte final donne 138,48 milliards de F CFA au niveau de la direction nationale du Trésor et de la Comptabilité publique. Ce qui fait un excédent de 332 000 000 de F CFA, soit 102 % de dépassement de quota budgétaire.

Cet exploit a motivé le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou d’adresser une lettre de félicitation au directeur national des Domaines, Abdoulaye Dicko et tous ses collaborateurs. La lettre envoyée par voie hiérarchique par le biais du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et la Population est ainsi libellée : « je saisis cette occasion, pour adresser mes sincères félicitations au directeur national des Domaines. Je joins à ce témoignage du mérite l’ensemble des responsables et agents des différents services relevant de la direction nationale des Domaines ». Le ministre Sanou l’a en outre invité à persévérer dans cette voie de mobilisation des recettes en vue du financement pérenne et durable des nombreuses et ambitieuses politiques publiques initiées par le gouvernement, qui selon lui, est de relever les nombreux défis de l’heure.

Ces 138,42 milliards de F CFA de recettes domaniales tombent à un bon moment. Ils sont aujourd’hui comme un bol d’oxygène au trésor public. Au moment où tous les financements extérieurs bilatéraux et multilatéraux sont coupés sous le coup des sanctions économiques et financières de la Cedeao et de l’Uemoa. L’Etat du Mali ne compte plus que sur les recettes intérieures, qui ne servent aujourd’hui qu’à payer les salaires et financer la guerre contre les terroristes.

Abdrahamane Dicko

