Amadou Konaté lors de sa prise de fonction de vice-président de l’OMD-AOC : “Nous ferons bouger les lignes malgré les contraintes de temps et de mobilisation des ressources”

Elu à Bamako à la faveur de la 30e Conférence des directeurs généraux des douanes de l’Afrique de l’Ouest, le directeur général des douanes maliennes est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de vice-président de la région douanière qui regroupe 24 pays.

C’était dans la salle de conférence de la direction générale des douanes à Abuja, au Nigeria, mardi 13 août lors d’une grande cérémonie en présence de tous les responsables douaniers nigérians et l’ensemble du cabinet nommé par l’inspecteur général Amadou Konaté qui préside les destinées des administrations douanières de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour un mandat d’un an renouvelable. “C’est avec beaucoup d’humilité mais un engagement tenace que je prends le témoin au nom de mon pays. La tâche est lourde mais exaltante aussi”, a confié l’inspecteur général après une cérémonie militaire riche en couleurs.

Au regard des enjeux et des défis qui nous attendent et du rôle majeur que joue la vice-présidence dans l’accompagnement des douanes de la région OMD-AOC, a-t-il poursuivi, nous prenons le relais ici à Abuja, en terre nigériane africaine, en toute humilité et avec une détermination renouvelée.

Après la passation des charges, le nouveau patron des gabelous de la région douanière a dit mesurer le poids de la responsabilité du Mali en briguant ce mandat en des moments si particuliers pour le monde des affaires en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier. “Nous mettrons tout en œuvre pour faire bouger les lignes malgré les contraintes de temps et de mobilisation des ressources” , a rassuré le vice-président.

“Au lendemain de notre nomination, nous nous déjà mis à la tâche en formant un cabinet de 6 membres, nommant des conseillers internationaux, élaborant une vision déclinée en plan d’actions opérationnel et validant une stratégie de communication. C’est dire que le Mali entame son mandat avec assurance et méthode”, déclarera-t-il en marge de la cérémonie.

Il faut rappeler que la vision du vice-président porte sur : “Renforcer le positionnement de la région Afrique occidentale et centrale en termes de compétitivité économique et de protection de la société dans un contexte de défis sécuritaires”.

Cette vision est inspirée de préoccupations partagées de l’Organisation mondiale des douanes et des administrations membres sur les questions précises liées notamment au renforcement des capacités et du positionnement de la région ainsi les questions sensibles liées aux frontières fragiles.

Le contexte sécuritaire du moment nous impose des réflexions profondes sur le rôle des douanes dans la lutte contre le terrorisme, au-delà même de nos missions classiques de mobilisation de recettes fiscales et de lutte contre la fraude commerciale, a commenté le Général Konaté. Et d’ajouter que la transversalité qu’illustrent les tâches de la Vice-Présidence pour notre Région nous oblige à la compétence, la loyauté, la disponibilité en plus de l’engagement.

A Abuja, passant le flambeau au Mali, point de doute de la région douanière est en de bonnes mains. “Notre engagement est de poursuivre sur la lancée de nos prédécesseurs en renforçant notre organisation, en favorisant nos objectifs communs avec professionnalisme en vue de pouvoir réaliser notre vision commune, qui est de faire de notre Région, l’une des plus enviables des Régions de l’OMD”, a confié le vice-président sortant, contrôleur général des douanes Bashir Adehini Adewale, directeur général des douanes nigérianes.

L’élection du Mali au prestigieux poste de la vice-présidence a été motivée par trois facteurs essentiellement. Le premier est la vision du candidat dont la pertinence a manifestement séduit les pairs directeurs généraux. Le deuxième se trouve dans la confiance placée en l’homme compte tenu de son leadership prouvé et de sa maîtrise des instruments généraux du commerce international.

Le troisième, non moins important, demeure l’accompagnement des autorités maliennes qui ont mis en branle son armada diplomatique.

De retour au pays, le vice-président Konaté compte rendre compte aux autorités de sa prise de fonction avant de s’attaquer la mise en œuvre de son plan d’actions avec l’appui technique de son cabinet et des structures régionales ainsi que l’accompagnement stratégique du secrétariat général de l’OMD siégeant à Bruxelles.

Bon vent !

Source DGD

