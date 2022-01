A l’instar des autres nations, les Douanes du Mali ont célébré hier, mercredi, 26 janvier, la Journée Internationale de la Douane, sous le thème mondial « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème perforant ». Il s’agit d’une opportunité unique pour les membres de l’Organisation Mondiale de Douanes (OMD, le Secrétariat de l’organisation et les partenaires de la douane de réfléchir sur un thème particulier et de développer des actions autour dudit thème. Au Mali, la célébration de cette journée commémorative s’est déroulée dans la cour de la Direction générale des Douanes sise à Faladie, sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseini Sanou, en présence du DG des Douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté et plusieurs autres partenaires et invités de marque. Cette journée se tient dans un contexte très difficile pour notre pays. Arrivé aux environs de 8H 30, le ministre de l’Economie et des Finances, accompagné par le DG des Douanes a d’abord procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au pied du Monument des agents de la douane tombés sur le champ de l’honneur. Alouseini Sanou a, ensuite, signé le livre d’or, avant de procéder à la remise des cadeaux à certains partenaires de la douane dont la Sonatam, le Chef d’Etat-major des Armées, les Aéroports du Mali, entre autres. Il y a eu également une remise des certificats de mérite à 20 agents et partenaires de la douane, ainsi qu’un chèque géant de 16 millions remis aux partants à la retraite.

Dans son intervention le DG de la douane du Mali a rappelé que la célébration de la présente journée du 26 janvier se passe sous le signe de la numérisation pour pouvoir développer leur base de données pour faire face à la modernisation qui est l’un des défis majeurs des Douanes du Mali. Selon l’Inspecteur général Amadou Konaté, l’administration des Douanes a beaucoup de défis par rapport aux attentes et aux missions. Selon lui, « ce sont des défis dans des circonstances et des situations extrêmement difficiles que nous vivons et de mobilisation des recettes et fiscales, et de lutte contre la fraude et de trafic illicite ».

S’agissant du défi de la modernisation, selon le DG Konaté, l’administration des douanes du Mali, est en pleine réforme. « Il faut que ce défi de la modernisation soit relevé pour faire face aux actions », a-t-il ajouté. Avant de rappeler que pour ce révéler ce défi, la Douane s’accorde déjà avec la transformation numérique en amorçant un élan de modernisation à travers ses réformes phares qui sont : la réappropriation de la fonction d’évaluation en douane ; l’internationalisation du Centre d’expertise technique (CET) ; la modernisation de la Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) ; la gestion des risques et la sélectivité automatique des déclarations entre autres.

Selon le DG des Douanes du Mali, l’Inspecteur général Amadou Konaté, l’objectif du thème de cette journée commémorative est d’aller à la numérisation et l’informatisation. N’eussent été les problèmes que la Direction Générale des Douanes du Mali a rencontrés au Nord, selon son DG, les douanes seraient tentées de dire aujourd’hui que les procédures douanières et leurs méthodes d’interventions seront informatisés à près de 90%. « Donc, il s’agit d’aller à cela », a-t-il ajouté. Avant de signaler que le thème de cette année est en phase avec ce que la Direction générale des Douanes est en train de faire aujourd’hui pour moderniser ses procédures et ses méthodes d’interventions. C’est un défi permanent, selon l’Inspecteur général Konaté, il faut être à la hauteur de cette modernisation de l’information.

Il a saisi l’occasion pour féliciter ses collaborateurs par rapport à l’ensemble des résultats engrangés au cours de l’année 2021. Il s’est dit heureux d’annoncer que les douanes, au cours de cette année, dans un contexte extrêmement difficile, ont pu, par rapport aux objectifs des recettes, être à hauteur d’attente, sinon ils pourront dépasser les prévisions fixées à l’administration des Douanes.

Par rapport à l’objectif et à la mission de lutte contre la fraude et le trafic illicite, le DG des Douanes, a félicité l’ensemble des structures qui sont sur le terrain pour les résultats obtenus. Il a invité ces structures à la consolidation des résultats pour l’année 2022 dont les objectifs sont encore plus grands. A l’endroit de la population, le DG Konaté, lance un appel de collaboration avec les douanes, parce que, il estime que l’une de leurs missions essentielles, est d’œuvrer pour la protection des populations.

Dans son intervention, le ministre de l’Economie et des Finances, a sasi l’occasion pour féliciter la Direction générale des Douanes du Mali et l’ensemble des douaniers pour les résultats atteints. Selon lui, en 2021, les objectifs fixés ont été largement dépassés. « C’est le lieu pour moi de les remercier au nom du Président de la Transition et le Gouvernement et de leur demander de redoubler d’efforts pour que le Mali puisse se remettre débout », a t-il souligné.

Le choix du thème de cette année, « c’est de mettre les données au cœur du travail de la douane », a déclaré le ministre Alouseini Sanou. Selon lui, ce thème d’actualité, a déjà trouvé que la Douane malienne a pris beaucoup de réformes surtout sous le leadership de l’actuel Directeur général des Douanes du Mali, l’Inspecteur général Amadou Konaté qu’il a qualifié d’homme de réforme.

AMTouré

