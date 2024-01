Journée internationale de douanes 2024 : Le ministre SANOU salue les efforts de la douane malienne et l’engage pour l’atteinte des résultats.

Le ministre de l’Economie et des Finances M. Alousséni SANOU a présidé la cérémonie de lancement des activités commémorant la Journée Internationale des Douanes, le vendredi 26 janvier 2024 à la Direction Générale des Douanes, en présence de du Directeur Général des Douanes l’inspecteur Général Amadou KONATÉ, de plusieurs personnalités du monde économique et également du Chef d’Etat Major Général des Armées le Général DIARRA et les élus de la commune du Mandé.

Pour cette année 2024, le thème retenu par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) est : « pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs précis ». À travers ce thème, l’OMD entend appeler ses membres, les administrations des douanes, à examiner les voies et moyens par lesquels elles doivent mieux mobiliser leurs partenaires classiques et nouveaux afin de faire face aux défis actuels et partants, de bien fixer les objectifs en lien avec les bouleversements du monde. « En ces temps de mutation, je ne doute point de la capacité de résilience de votre administration à consolider les relations avec ses partenaires dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités » dira le ministre avant d’exprimer sa pleine satisfaction des résultats atteints par la douane malienne.

« D’ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l’atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Votre capacité d’adaptation et d’anticipation permettra d’avancer sereinement vers les objectifs stratégiques d’indépendance et de souveraineté financières. La Nation reconnaissante vous dit merci » a dit le ministre.

Avant de terminer son propos, le ministre a remercié es partenaires de la Douane malienne pour leur engagement à accompagner ce service pourvoyeur de ressources financières pour l’Etat.

« Je pense particulièrement aux opérateurs économiques maliens, commerçants import-export, industriels, chargeurs, transporteurs, transitaires qui malgré le contexte difficile, ont fait preuve de courage et de patriotisme en assurant le ravitaillement régulier des populations en biens et services. Je voudrais, au nom des plus Hautes Autorités et en mon nom propre, leur transmettre la reconnaissance de la Nation entière et leur donner l’assurance que le Gouvernement, à travers mon département, continuera à promouvoir les actions contribuant à la mise en place de conditions propices au développement de leurs activités » conclu le ministre.

Le Directeur Général des Douanes a remercié le ministre et à travers lui les Plus hautes autorités pour les efforts engagés en faveur des différentes réformes mises en œuvre, dont notamment l’adoption du niveau Code des Douanes.

Au titre des objectifs de recettes assignés à la Direction Générale des Douanes, au 31 décembre 2023 soit, 721,289 milliards de FCFA, les Douanes ont réalisé 758,490 milliards de Francs CFA, soit un dépassement de 37,20 milliards de Francs CFA avec un taux de réalisation de plus 105 %.

Pour l’année 2024, il est demandé à la Douane la réalisation de 795 milliards de Francs CFA.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le Directeur Général des Douanes de recevoir en présence du ministre de l’Économie et des Finances le prix du MÉRITE PANAFRICAIN 2022/2023 Catégorie « Meilleures Pratiques Managériales Innovantes » décerné par International Committee Of Excellence (ICE).

Cellule de Communication du MEF

Commentaires via Facebook :