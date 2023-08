La Section syndicale des Douanes du Mali a tenu, le mardi 15 août 2023, sa 5ème conférence nationale statutaire au stade du 26 mars de Bamako. Au terme des travaux, le secrétaire général sortant de la Section syndicale des Douanes du Mali, Yacouba Katilé, a été reconduit à la tête d’un bureau de 83 membres pour un nouveau mandat de 5 ans. Outre le secrétaire général de la Section syndicale des Douanes du Mali, Yacouba Katilé, on notait la présence, lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, du directeur général adjoint des douanes du Mali, Ag Boya ; du secrétaire général adjoint du SYNTADE (Syndicat National des Travailleurs Des Administrations d’Etat), Issa Sanogo et d’autres personnalités.

Selon Yacouba Katilé, la Section syndicale des Douanes est un modèle de militantisme et de syndicalisation. « Notre pays vit dans sa chair et dans son âme l’insécurité et son lot de déplacés internes et d’exilés. Notre syndicat est solidaire de ces victimes et vit leur situation comme un drame. C’est pourquoi nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes tant maliennes qu’étrangères. Nous saluons également la mémoire de tous les douaniers tombés sur le champ de l’honneur. Leur sacrifice n’a pas été vain », a-t-il dit.

Avant de signaler que les services des douanes sont à la tête du peloton des syndicats. « Nous voilà au renouvellement du bureau de la Section, quand ailleurs on est encore sur les Assemblées Générales électives. Cette ponctualité dans le calendrier n’est pas un fait du hasard. Il est dû à la capacité de toutes et de tous à surmonter les divergences, les différences d’analyses, d’approches qui ne sont pas essentielles dans la lutte syndicale », a déclaré Yacouba Katilé.

Il a prôné l’union au sein de la Section Syndicale des Douanes. « Nous devons nous renforcer c’est-à-dire : Unifier nos forces ; Instaurer la circulation, en notre sein, de l’information et accepter la critique d’où qu’elle vienne ; Inciter à une auto-détermination de toutes et de tous, pour plus de cristallisation du syndicalisme douanier ; Développer en faveur des autres travailleurs et du peuple des options, des visions, des activités en faveur de l’unité syndicale, qui est en cours dans le monde comme au Sénégal, en Guinée, en Allemagne, en Belgique, aux USA et au Canada.

C’est pourquoi nous devons avoir avec toutes nos directions des relations telles que le mérite soit rémunéré aussi bien aux plans national, régional et même local. Nous devons nous organiser pour que les familles, les enfants surtout de nos camarades tombés dans l’exercice de leurs fonctions, ne se retrouvent brusquement dans la détresse, la précarité, la pression du manque de besoins, surtout vivriers.

En dressant ce bilan, largement positif, je mesure que le Secrétaire Général que je suis, très humblement, éphémère animateur, n’est rien sans le soutien et la solidarité de tous les membres. S’il m’était demandé de définir cet élan de solidarité, de soutien et de complicité, j’oserai répondre que c’est un engagement commun, fraternel pour l’amour de notre syndicat », a conclu le secrétaire général de la Section syndicale des Douanes du Mali, Yacouba Katilé.

Quant à Issa Sanogo, il a remercié la Section Syndicale des Douanes pour ses efforts dans le cadre des actions syndicales. Au terme des travaux, le secrétaire général sortant de la Section syndicale des Douanes du Mali, Yacouba Katilé a été reconduit à la tête d’un bureau de 83 membres pour un nouveau mandat de 5 ans.

A. Sogodogo

