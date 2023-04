Conférence de presse de l’interprofession de la filière bétail du Mali : Le monde des éleveurs sur les traces des 10% de graine de coton promis par le Colonel Assimi Goïta lors du conseil supérieur de l’Agriculture en 2022

La maison de la presse de Bamako a servi de cadre jeudi 23 mars 2023, à une conférence de presse animée par les responsables des faîtières de l’interprofession de la filière bétail du Mali. C’était en présence du porte-parole de la filière, Issa Sidibé, du Président du Réseau des Peuples Pasteurs du Sahel, Aboubacrine Ag Mohamed Mitta, du Président de l’interprofession ainsi que de plusieurs acteurs du secteur de l’élevage.

Il faut d’abord rappeler que l’interprofession de la filière bétail du Mali est composée de toutes les faîtières évoluant dans le secteur de l’élevage du pays qui sont entre autres : FEBEVIM, FENALAIT, RBM, RPPS, SYNEMAB, SYNELPRO, IFBV, APCAM. Dans une déclaration liminaire rendue publique, les responsables de l’interprofession de la filière bétail du Mali à travers leur porte-parole, ont rappelé qu’à l’heure où le peuple malien a juste titre est descendu dans la rue pour un nouveau Mali transparent et juste, le monde des éleveurs et leurs structures de base déjà engagé dans des luttes communes subissant les affaires de la vie chère veut aujourd’hui faire entendre leur voix ainsi que celle des sans voix. Il dira que les acteurs de la filière bétail (viande et lait), contributeurs à hauteur de 16,2% du Produit Intérieur Brut (PIB), traversent d’énormes difficultés entre autres : Coût élevé de l’aliment bétail (300.000 Fcfa la tonne) ; le changement climatique qui raréfie le fourrager, le manque de pâturages aménagés et difficultés d’accès aux pâturages même à l’intérieur du Mali où les éleveurs sont persécutés, l’insécurité et l’occupation anarchique des espaces pastoraux… Face à ces difficultés, le porte-parole de la filière bétail a signalé que lors du conseil supérieur de l’Agriculture tenu en mars 2022, le Président de la Transition a accordé 10% de la production nationale de la graine de coton sur la production attendue de la campagne 2021-2022 et cela à titre expérimental. « L’ensemble des éleveurs a unanimement accueilli favorablement ce geste du Président Assimi Goïta et en retour lui adresse ses sincères remerciements. C’est une première dans la vie des éleveurs du Mali » a déclaré le porte-parole. Force est de constater qu’à ce jour, les éleveurs ignorent totalement où est passé l’aliment bétail issu des 10% de la graine de coton de la production annuelle. « Nous avons déjà perdu la campagne d’embouche à cause de la non disponibilité de ce tourteau et du prix élevé du tourteau » a martelé Issa Sidibé, le porte-parole de la filière bétail. Ajoutant qu’ils ont entrepris des démarches à l’endroit des autorités pour leur permettre d’entrer en possession du tourteau à savoir : rencontrer les Ministères sectoriels chargés de la question, les services techniques tels que la DNPIA et DNCC, rencontrer toutes les faîtières, rencontrer les huiliers bénéficiaires des 10% des graines de coton. Pour accélérer le processus, tous leurs efforts sont restés vains. « Tous nos projets ont échoué pour cette campagne » a indiqué le porte-parole. Au cours des démarches, des critères d’éligibilité ont été établis, des supports de gestion d’aliment bétail élaboré. « Nous avons eu la confirmation de la disponibilité de 16000 tonnes d’aliments bétail dans les magasins des huiliers » a laissé entendre le conférencier. Tout ce que les éleveurs demandent aujourd’hui est que l’aliment bétail soit immédiatement mis à leur disposition et à moindre coût. Il a rappelé que les éleveurs à travers leurs faîtières ont une longue expérience dans la gestion et dans le partage d’aliment bétail sur toute l’étendue du territoire national. « Si ces décisions urgentes et immédiates ne sont pas prises, cela va avoir des répercussions sur la cherté de la vie (viande et lait) à court et moyen terme et la

relégation du Mali au 3ème rang de l’élevage dans l’UEMOA » a conclu le porte-parole.

Alassane Cissé

Source : Notre Voie

