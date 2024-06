Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé au lancement des travaux de construction de la nouvelle centrale solaire à Sanankoroba, dans la région de Koulikoro. C’était le vendredi 24 mai 2024. La construction de la centrale solaire de Sanankoroba s’inscrit dans la dynamique de changer le système énergétique pour retrouver une souveraineté énergétique au Mali.

Le lancement des travaux de cette centrale solaire de Sanankoroba a vu la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment Mme Bintou Camara, ministre de l’Energie et de l’Eau. Des diplomates accrédités, dont l’ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la République du Mali, ont également honoré de leur présence cet événement. Le directeur général de l’entreprise russe Novawind, M. Gregory Nazarov, a exprimé sa satisfaction et son engagement à contribuer activement au développement énergétique du Mali. “L’énergie solaire se développe activement et les équipements qui seront installés à la centrale solaire de Sanankoroba répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. La centrale ajoutera jusqu’à 10 % au niveau actuel de la production d’électricité au Mali. Cela améliora considérablement la sécurité du système énergétique du pays”, a-t-il déclaré.

Gregory Nazarov, a ajouté qu’actuellement, sa société assure la gestion de plus de 1000 mégawatts de production d’énergie en Russie et 500 Mégawatt supplémentaire en cours de construction.

Pour sa part, Mme Bintou Camara, ministre de l’Énergie et de l’Eau, a salué la dynamique coopération entre le Mali et la Russie, qui a permis l’aboutissement de ce projet. Elle a décrit en détail les spécificités techniques de la centrale solaire de 200 mégawatts-crête, sur une superficie de 314 hectares. “La future centrale de Sanankoroba comprend des modules photovoltaïques bifaciaux, installées sur des systèmes de trackers et dotée d’un système de stockage d’énergie de 20 mégawatheure ; un poste d’évacuation au niveau de la centrale ; l’extension du poste 225/33 kilovolts de Sanankoroba ; une ligne de raccordement haute tension en 225 kilovolts d’environ 11 km entre le poste d’évacuation et celui du raccordement ; l’aménagement de la voie d’accès à la centrale sur 20 km à partir de la RN7”, a-t-elle expliqué.

En lançant les travaux de la centrale de Sanankoroba, le président de la Transition n’a pas manqué de saluer la résilience et la patience du peuple malien qui fait d’énormes sacrifices. Il a rassuré que tous les sacrifices consentis, constituent le socle de leur détermination et de leur engagement vis-à-vis du peuple malien dont le bien-être est leur souci constant. “C’est avec un réel espoir que je viens de poser le premier panneau de la nouvelle centrale de Sanankoroba. Avec une puissance de 200 mégawatts-crête, cette nouvelle centrale nous permettra d’augmenter la capacité de production qui est actuellement confrontée à d’énormes difficultés en termes de fourniture d’électricité. L’étape de Sanankoroba n’est que le début d’une série de construction de centrale solaire en République du Mali et vise à concrétiser notre souveraineté énergétique”, a-t-il exprimé.

Le colonel Assimi Goïta a remercié la Fédération de Russie pour son soutien constant et a souligné la qualité de l’excellent partenariat entre les deux nations.

Notons que cette centrale n’est pas seulement une réduction significative du déficit énergétique, mais aussi la création d’emplois et de recettes fiscales. Cela signifie le développement de l’économie et de l’industrie.

Les travaux s’étaleront sur 12 mois pour un coût de plus de 120 milliards de F CFA. Le projet est conçu pour une exploitation stable pendant 20 ans. Par ailleurs, dans 10 ans, il sera transmis au contrôle total du ministre de l’Energie et de l’Eau.

Marie Dembélé

