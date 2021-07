Le Ministre de l’Energie, Lamine Seydou TRAORE à l’ANADEB : «L’objectif, c’est de faire du Mali un champion, un pionnier en Afrique de l’Ouest dans le secteur des biocarburants… »

Hier, mercredi 28 juillet 2021, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou TRAORE a effectué une visite de courtoisie à l’Agence Nationale de Développement Des Biocarburants (ANADEB) sur la colline de Badalabougou (Bamako). A travers cette visite, le ministre affiche une volonté de hisser le Mali plus haut dans le secteur des biocarburants. « L’objectif c’est de faire du Mali un champion, un pionnier en Afrique de l’Ouest dans le secteur des biocarburants…», a déclaré le ministre à la presse.

C’est aux environs de 15h 35mn que le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou TRAORE a été accueilli par le personnel de l’Agence Nationale de Développement Des Biocarburants (ANADEB), avec à sa tête le directeur général, Abdoulaye KAYA. Après les salutations d’usages, le ministre a visité les différents compartiments de la structure. Puis, il a procédé à l’inauguration officielle de la station biocarburant installée au sein même de l’ANADEB. Après sa visite des lieux, le ministre a accordé une interview à la presse dans laquelle il exprime sa satisfaction. Le ministre Lamine Seydou TRAORE a annoncé le démarrage très bientôt (la semaine prochaine) de la coopération entre le Mali et le Brésil en Biocarburant. Selon le ministre, cette coopération va permettre au Mali de passer de cette étape de production artisanale à une production industrielle. « L’objectif c’est de faire du Mali un champion, un pionnier en Afrique de l’Ouest dans le secteur des biocarburants. Nous irons beaucoup plus loin, ça ne s’arrête pas seulement à produire du biodiésel, il y a d’autres projets qui sont en vue, notamment la transformation des ordures qui encombrent Bamako en énergie électrique », a souligné le ministre Lamine Seydou TRAORE. Enfin, il dira que le biocarburant est une alternative crédible à la pollution et à la cherté du pétrole au Mali.

Bien avant l’arrivée du ministre, le directeur général de l’ANADEB, Abdoulaye KAYA, a échangé avec la presse sur les progrès réalisés durant les six derniers mois au sein de la structure. Parmi ces progrès, il a mis l’accent sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, la formation du personnel, le paiement des arriérés de salaire etc. « L’ANADEB est redevenue, un espace de travail convivial et agréable pour le personnel », a-t-il dit.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :