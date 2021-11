Nouvelle centrale énergétique de Sirakoro : Les ministres Lamine Seydou Traoré et Daoud Aly sur le chantier

Le mercredi 27 octobre 2021, le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, colonel-major, Daoud Aly Mohammedine, étaient sur le chantier de la nouvelle centrale énergétique à Sirakoro. L’objet de cette visite était de réquisitionner les quatre groupes supplémentaires de cette centrale moderne et voir l’avancement des travaux.

Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Energie a remercié l’ensemble de la population malienne pour sa compréhension et sa patience face aux difficultés rencontrées dans la fourniture de l’électricité. « Je suis là avec mon équipe pour une visite de routine. Nous avons promis au peuple malien de trouver une solution aux problèmes d’électricité. Pour cela, nous avons dit que nous ne tolérerons pas les retards dans la réalisation des travaux. Régulièrement, on vient sur ce site. Et aujourd’hui, la visite coïncide avec l’arrivée de quatre groupes complémentaires sur les huit groupes requis pour faire les 100 mégawatts de la centrale de Sirakoro. Nous repartons, ces soirs, très contents, très heureux et très satisfaisants de l’avancée des travaux. Nous osons espérer que d’ici mars 2022, les travaux finiront au grand bonheur des Maliens », a déclaré Lamine Seydou Traoré.

Selon lui, son département et l’ensemble du Mali fondent un grand espoir sur cette centrale pour permettre de trouver une solution aux problèmes structurels que connait le Mali en termes d’électricité. Il a salué l’ensemble des forces de défense et de sécurité du Mali, pour le travail de qualité qu’elles continuent de faire au quotidien au profit de la population malienne, mais aussi pour leurs efforts pour la sécurisation de ces équipements venus du port d’Abidjan.

Le ministre Daoud Aly Mohammedine, a souligné qu’il est allé aussi s’enquérir des dispositifs de la sécurité-incendie et de la nuisance sonore. Selon lui, le dispositif sécurité-incendie sur le site est rassurant. Les nuisances sonores, a-t-il reconnu, répondent aux normes internationales. Il a invité le département de l’énergie et l’EDM-sa à communiquer avec des termes techniques pour rassurer les populations sur les inquiétudes relatives aux aspects incendie et nuisance sonore.

Le chef du projet de la centrale de 100 mégawatts de Sirakoro, Ousmane Coulibaly, a tenu à rassurer sur le respect des normes. « Ce site a été bâti sur des normes très strictes. Les normes les plus contraignantes en matière du respect de l’environnement sont celles de la Banque mondiale. Ce sont ces normes qui ont été appliquées. Et c’est sur le respect de ces normes que l’Entreprise sera jugée », a ajouté Ousmane Coulibaly. Il a donné des détails précis sur le niveau des bruits autorisés à l’intérieur et à l’extérieur de la centrale. « A cinq mètres de la centrale, vous aurez un niveau de bruits très bas », a-t-il fait savoir.

Sur le dispositif-incendie, le chef du projet a informé les visiteurs de l’existence d’un cube de 1000 m3 d’eau sous pression et un système de tuyauterie au tour des équipements électriques de la centrale y compris le système de dépotage des hydrocarbures. « Toute la sécurité est mise pour protéger les équipements et les hommes en cas d’incendie », a-t-il rassuré. Un mur en béton a été mis en place pour éviter toute fuite d’hydrocarbures en cas d’explosion. « Il n’ y aura aucune fuite possible en dehors de cette zone », a-t-il souligné. Selon lui, toutes les mesures de sécurité sont prises pour les populations riveraines ne sentent pas l’impact de la centrale.

Cette centrale qui va injecter dans le réseau d’EDM-SA 100 mégas, contribuera à soulager la population de Bamako, voire à mettre fin au délestage qu’elle connaît en période de forte chaleur.

Drissa Togola

