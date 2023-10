Vol de carburant à l’Edm Mali : A qui la faute ?

Il n’y a pas ce malien qui est satisfait des services d’EDM SA qui est le principal fournisseur d’électricité du pays. Les délestages couplés aux coûts élevés de l’électricité ainsi que la couverture, ralentissent l’émergence économique, technologique et industrielle du Mali.

Aujourd’hui, si les regards sont tournés vers le nord, plus précisément Kidal ou les Forces armées maliennes sont à pied d’œuvre, le délestage quant à lui fait non seulement perdre aux maliens leurs ressources mais aussi et surtout retient l’attention du peuple qui commence à en avoir assez. Les sorties du ministre et des syndicats ont fini par donner raison aux détracteurs qui ont clamé sous tous les toits la mauvaise gestion du secteur énergétique qui est responsable du vol de carburant ? Y’a-t-il une solution pour ces coupures intempestives ?

Ni la visite inopinée du Ministre de l’Energie et de l’eau, Mme Camara Bintou le dimanche 22 octobre 2023, suivie d’une grande interview encore moins la sortie peu convaincante des syndicats n’ont permis de déceler les causes des délestages intempestifs. Tout comme elles n’ont pas permis de situer les responsabilités du chaos actuel. Toutes les deux parties se sont rejetées la responsabilité de la crise et les citoyens paient le prix fort. Les maux sont connus : vol de carburant, avec la complicité des opérateurs économiques, des fonctionnaires, des agents d’EDM et des chauffeurs de citernes. Mais le hic est que personne n’est interpelé encore moins poursuivi pour des actes subversifs. Tous les acteurs se rejettent la responsabilité. Y a-t-il laxisme ou complicité au sommet de l’Etat ?

L’Etat malien est le principal actionnaire d’EDM, chaque année il injecte des milliards de francs CFA afin d’assurer son fonctionnement. Et l’EDM est toujours incapable de produire suffisamment d’électricité pour répondre aux besoins croissants de sa clientèle. Depuis des années l’entreprise semble s’enfoncer obscurément dans un bourbier. La corruption au sein de l’EDM, le vol d’électricité par les citoyens, font de l’électricité une denrée rare au Mali. Il est temps de situer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le Président Assimi Goita est interpelé.

La fin des délestages et l’énergie pour tous est -il possible?

Afin d’en finir avec les délestages, une transition progressive vers les énergies renouvelables comme l’énergie solaire et l’éolienne semble indispensable. Le cout élevé d’électricité est devenue un obstacle pour l’industrialisation du pays et rend la vie difficile aux ménages. Les vols de carburant au sein de l’EDM deviennent une des causes du délestage actuel. Par contre en développant les énergies renouvelables chaque famille pourra contrôler sa consommation et aussi faire des économies.

En définitive, ces vols ne se limitent pas au carburant, il y a également vol au niveau de la facturation selon le ministre de l’énergie et de l’eau avec une estimation de plus de 19 milliards de franc CFA de surfacturation chez deux fournisseurs sur 800. L’Etat doit poser des actes contre les responsables de ces vols et autres.

Assitan DIAKITE

Commentaires via Facebook :