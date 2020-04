La pandémie du Covid-19 frappe de plein fouet l’économie mondiale au fur et à mesure que les pays se calfeutrent. Notre économie, très fragile, pourrait en pâtir sévèrement si des mesures idoines ne sont pas envisagées et mises en place à temps.

Certains secteurs, comme l’hôtellerie, ressentent déjà les effets pervers de cette crise sanitaire. Raison pour laquelle le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a décidé de prendre les devants, en réunissant hier les principaux acteurs du secteur privé pour discuter des dispositions à prendre. Outre les ministres des départements concernés, on notait la présence à la rencontre du président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly et de ceux des Chambres consulaires.

Le chef du gouvernement a voulu cette réunion, pour que les uns et les autres puissent s’exprimer sur ce qu’ils pensent être les meilleurs moyens de sauver l’économie nationale. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ag Erlaf, l’initiative du Premier ministre s’inscrit dans le cadre de la riposte nationale à la pandémie du coronavirus. En attendant, a-t-il confié, des «mesures ponctuelles de paiement de la dette intérieure ont été prises jusqu’à hauteur de 70 millions de Fcfa pour que l’économie nationale continue de fonctionner, malgré l’existence de la pandémie».

à l’issue des débats, une commission a été mise en place pour traiter toutes les suggestions, afin qu’elles soient «transformées en mode opératoire et que nous trouvions la meilleure réponse aux questions qui ont été posées», selon Mohamed Ag Erlaf. Cette commission est composée de toutes les organisations faîtières. Elle sera pilotée par le ministère en charge de l’Industrie et du Commerce. Dès aujourd’hui, cette commission se mettra à la tâche pour convenir rapidement des propositions de mesures qui seront consignées dans un plan d’actions précis.

