À son siège sis à Hamdallaye ACI 2000, le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des entreprises industrielles (BRMN) a tenu, ce jeudi 03 mars 2022 sa 14ème session du Conseil d’Administration (CA). Les travaux étaient présidés par son Président, Lanfia Camara. Il était assisté par le Directeur Général du BRMN, Hamadoun Abba. Tous les Administrateurs ont répondu présents.

Le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles ‘Phase de Relance », adopté le 07 septembre 2017, a été évalué au mois de juillet 2021.Dans le cadre de la consolidation des acquis dudit programme, une nouvelle phase de Relance II fut élaborée. Cette phase a été introduite au Secrétariat Général du Gouvernement de la République du Mali pour son processus d’adoption par le ministère de l’Industrie et du Commerce depuis le 31 décembre 2021.

Mais la Phase II de Relance 2022-2024, à l’instar de ses précédentes, vise à relancer le secteur industriel du Mali à travers l’amélioration de ses performances économiques dont une contribution plus élevée à la croissance économique, aux exportations, à la promotion de l’investissement et à l’emploi. Ses objectifs spécifiques consistant à mettre en œuvre des actions de restructuration et de mise à niveau des entreprises et des services d’appui à l’industrie, à travers le renforcement de leurs capacités institutionnelles, techniques, économiques et financières, en vue d’améliorer leur position compétitive sur les marchés sous-régional, régional et international.

Ainsi, dans le cadre de la poursuite de la mission du BRMN, avant l’adoption de cette phase de Relance II 2022-2024, le Président du Conseil d’Administration a informé les membres du Conseil que le ministre de l’Industrie et du Commerce a instruit à sa structure, pour l’année 2022, des activités tirées du Programme de la Transition en matière de Restructuration et Mise à Niveau des Entreprises.

A cet effet, Lanfia Camara a attiré l’attention de l’ensemble des acteurs et partenaires sur l’insuffisance des moyens nécessaires à l’amélioration de la compétitivité des entreprises maliennes.

La présente session du CA du BRMN, a énuméré son président, sera consacrée à l’examen et l’adoption des projets des documents dont : l’Examen et adoption du PV de la 13è session du CA du BRMN ; l’Etat de mise en œuvre des recommandations de la 13è session du CA du BRMN; l’Examen et adoption du Rapport d’exécution du budget 2021 ; l’Examen et adoption du Rapport d’activités 2021 du Directeur Général du BRMN, l’Examen et l’adoption du programme d’activités 2022 ; l’Examen et adoption du Budget 2022 et PAP 2022 ; l’information relative au Contrat Annuel de Performance 2022 du BRMN et du RAP 2021 ; Questions diverses.

Gaoussou Madani Traoré

Commentaires via Facebook :